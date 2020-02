I tagli medi non mancheranno nella primavera 2020. Tutti gli hairstyle saranno molto facili da acconciare e regaleranno un look molto glamour e sbarazzino ad ogni donna che li sceglierà. Queste chiome sono attualmente sfoggiate anche da molte celebrità.

Moda, tagli di capelli medi

Tra i tagli medi il grande protagonista sarà senza nessun dubbio il mullet, portato recentemente pure da Miley Cyrus. Sulla chioma liscia di Miley sono presenti molte scalature e una frangetta molto corta.

Sarà molto amato da tutte le donne anche il caschetto: quest'ultimo dovrà essere geometrico e molto preciso.

La capigliatura in questione è ideale in ogni occasione. Il long bob è sempre molto pratico da portare e inoltre si possono realizzare delle acconciature sempre diverse. Ad esempio si può creare una coda di cavallo per combattere il troppo caldo.

Sui tagli medi per incorniciare il volto è opportuno optare per una riga centrale; invece per avere uno stile retrò si può realizzare un raccolto con i tendrils. Il risultato finale sarà molto originale. Un abbinamento perfetto sarà il long bob con la frangia: la lunghezza di quest'ultima non dovrà superare la metà della fronte.

Tra le novità della stagione primaverile ci sarà anche il bowl bob. Per chi non lo conoscesse si tratta di un caschetto liscio con la frangia piena e bombata. Questo taglio uniforme richiederà un po' di pazienza con lo styling.

Altre proposte

Una capigliatura media e riccia può essere asciugata all'aria senza nessun problema e il risultato finale sarà molto sbarazzino. Su una lunghezza di questo tipo si può realizzare il balayage e lo shatush: in questo modo sui capelli si creeranno delle meravigliose sfumature.

L'inverted bob è invece un caschetto asimmetrico e destrutturato dove la capigliatura risulta corta dietro e più lunga sul davanti.

In questa lunga carrellata non può mancare il collarbone cut: la lunghezza dell'hairstyle non dovrà superare la clavicola. Su di esso si potrà realizzare una baby bangs o la frangia laterale.

Nuovi colori

Nei prossimi mesi sarà di tendenza la tonalità rosa, da scegliere in molte sfumature diverse.

Le proposte sono state ideate dai più famosi parrucchieri.

Per le ragazze più romantiche Indola ha optato per il classico rosa baby: si tratta di una nuance molto leggera, perfetta su una carnagione chiara e sui capelli decolorati.

Il rosa millennial è invece un colore pastello che regala un look fresco. Kristen Stewart e Margot Robbie sfoggiano una chioma rosa con le radici scure. In passerella è stato visto pure un pixie cut leggermente messy e di tonalità rosa acceso.

Goldwell ha proposto la tonalità rosa fucsia, ideale per una donna coraggiosa e che non ha mai paura di osare. Invece Compagnia di Bellezza ha ideato un rosa molto delicato che vira al lilla: in questo caso sulle lunghezze si dovrà utilizzare la tecnica del degradè.

Sempre Goldwell ha realizzato una capigliatura color ghiaccio con alcune sfumature lilla. Il biondo tendente al rosa è perfetto per il riscaldare perfettamente la chioma.

Insomma, questa imminente primavera pare essere il momento più indicato per realizzare dei tagli medi.