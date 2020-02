Nella primavera 2020 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli e tonalità. Tutti gli hairstyle saranno perfetti per ogni occasione. Inoltre i vari look riusciranno ad accontentare anche le ragazze più esigenti.

Look, tagli di capelli

Tra i tagli di capelli dei prossimi mesi non mancherà il flipped bob: su questa chioma le punte sono pettinate all'insù. Se una donna desidera uno stile bon ton la soluzione ideale sarà l'inverted bob. Su questo caschetto la parte anteriore risulterà più lunga: l'hairstyle in questione sarà perfetto per sfilare un volto tondo.

Per quanto riguarda le chiome corte il famoso pixie cut sarà il grande protagonista della stagione. Magari il pixie potrà essere abbinato anche alla tonalità Classic Blue. Sui tagli di capelli non potrà mai mancare la frangia: quest'ultima dovrà essere scelta in base ai lineamenti del volto. Quindi via libera con le frangette corte, lunghe o sfoltite. Anche le tonalità sui capelli saranno sempre molto importanti e andranno scelte sempre con molta attenzione. Saranno molto amati da tutte le donne il caramello e il miele; invece sarà assolutamente da evitare il platino.

Una nuance da prendere in considerazione sarà il Warm Amber. Il Pastel Frame è un biondo caldo pastello in cui sono presenti delle sfumature pesca. Il colore in questione è stato ideato nel salone John Frieda a Londra. Affezionata cliente del salone è anche l'attrice Sarah Jessica Parker. Per quanto riguarda le castane ci saranno le sfumature caffè e cioccolato.

Altre proposte

Nella prossima primavera e anche nell'autunno-inverno 2020-2021 andranno di Moda i capelli lisci e l'effetto bagnato.

Questi due abbinamenti non passano mai di moda e inoltre sono molto facili da copiare. Le proposte arrivano direttamente dalle passerelle della Milano Fashion Week. Anteprima ha fatto sfilare modelle con delle waves molto naturali e che sfumano sulle lunghezze fino ad annullarsi completamente. Su questa chioma la texture è semi bagnata. Boss ha pensato di pettinare i capelli tutti all'indietro e ha optato per l'effetto wet.

Invece Alberta Ferretti ha raccolto la chioma bagnata e ha realizzato delle code di cavallo molto morbide. Sportmax ha scelto un effetto bagnato molto ordinato e ha pettinato la capigliatura lateralmente. I capelli delle modelle di Marni sono completamente bagnati e ricoperti di gel: il risultato finale è strutturato e molto originale. Sulle chiome si potranno realizzare anche la riga centrale o laterale.

Consigli

Per creare un liscio perfetto basterà utilizzare la piastra e per fissare il tutto vaporizzare con una lacca leggera. Invece per realizzare l'effetto wet per prima cosa si dovrà applicare una mousse volumizzante per un effetto disordinato e wavy.

Per un hairstyle più rigoroso si dovrà applicare del gel; invece per l'effetto wet morbido si dovrà utilizzare un prodotto che non irrigidisca la capigliatura. Per un look ordinato applicare il prodotto sulla chioma e stenderlo con il pettine sulle lunghezze. Il momento giusto per sfoggiare dei nuovi tagli di capelli e anche l'effetto bagnato è finalmente arrivato.