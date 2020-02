Il taglio di capelli di tendenza nella primavera sarà il caschetto. Questo hairstyle è sfoggiato anche da molte celebrità. Il caschetto potrà essere acconciato in tanti modi diversi e sarà sempre pratico da portare.

Look, il caschetto

Il caschetto è sempre scelto dalle star per esaltare la propria femminilità. L'attrice Emma Robert ha optato per un bob e per completare il tutto ha realizzato una baby bang: quest'ultima è la più richiesta del momento. La modella Irina Shayk sfoggia la versione corta, super liscia e con la riga in mezzo: il taglio è perfetto sui volti regolari e minuti.

Risulta molto sofisticato ed elegante il caschetto con la riga laterale di Margot Robbie. Invece Emma Stone ha realizzato una chioma con delle onde molto leggere che le regalano uno stile romantico.

Altre proposte

La famosa Charlize Theron ha pensato di ingentilire il suo volto spigoloso con un bel bob mosso: la chioma in questione sta bene a tutte le ragazze. La modella Kaia Gerber ha optato per un caschetto con la riga centrale. La capigliatura della bella Kaia è ideale per chi ha dei lineamenti regolari.

Per completare questa lunga carrellata non può mancare il bob biondo e con il ciuffo di Jennifer Lawrence. Tutte queste chiome saranno da prendere in considerazione per l'arrivo della primavera e in questo modo il look sarà sempre molto originale.

Capelli ricci

Nella stagione primaverile saranno di tendenza le capigliature ricce. I famosi parrucchieri hanno ideato dei tagli perfetti per valorizzare questo tipo di chioma.

Non mancheranno nemmeno le scalature per regalare un bel movimento al tutto. Bumble und bumble ha proposto un taglio pari perfetto per dei ricci poco voluminosi: inoltre il taglio è ideale per una capigliatura riccia dal fusto sottile. Il taglio realizzato da Aveda è molto simile al precedente però in questo caso il volume è controllato da alcuni prodotti adatti. Si dovranno utilizzare delle cere opache che lasceranno i capelli brillanti e morbidi.

Chloé ha creato una capigliatura dove sono presenti alcune sfilature sulle punte e sulle ciocche anteriori. Il carré con la frangia proposto da Franck Provost ha una linea molto grafica e particolare. Invece Goldwell ha ideato delle scalature leggere che rispettano perfettamente le diverse ondulazioni della chioma riccia. Schwarzkopf Professional ha optato per un taglio afro; Z.one concept ha pensato di realizzare con i ricci una specie di cresta, per un look molto sbarazzino. Sui capelli ricci si può anche optare per il taglio shaggy: in questo caso saranno presenti molte scalature e la forma risulterà irregolare.

Il momento per rinnovare il proprio look e scegliere un caschetto tutto nuovo è arrivato.