Nell'imminente primavera 2020 saranno molto gettonati i tagli di capelli corti e medi. Questi hairstyle regaleranno un look molto sbarazzino e femminile. Inoltre tali chiome saranno perfette per esaltare nel migliore dei modi la bellezza delle donne di tutte le età. Tutte le novità sono proposte dai parrucchieri più famosi.

Look, tagli di capelli corti

Sui tagli di capelli corti si potranno realizzare varie scalature, perfette per alleggerire le punte: come dettaglio finale la frangia sarà di lato.

Per quanto riguarda la tonalità si potrà utilizzare la tecnica Stone Washed che creerà delle schiariture molto intense. Quest'ultime valorizzeranno e illumineranno una chioma bionda: il look in questione è stato ideato nei saloni Framesi per la nuova collezione Bukolica.

Tra i tagli di capelli corti non può certo mancare il pixie crop. Quest'ultimo è stato rivisitato e sono state aggiunte delle scalature molto morbide che incorniciano il volto. La chioma in questione è perfetta per mettere in risalto gli occhi e anche per nascondere le piccole rughe presenti.

Nei prossimi mesi il famoso stile garçonne si trasformerà in una capigliatura molto chic. A creare tutto questo è stato uno dei più famosi parrucchieri di Parigi, ovvero Jean-Marc Maniatis che ha optato per un taglio corto, super liscio e con il ciuffo laterale.

Altre proposte

Il direttore creativo di THeClub Toni Pellegrino ha pensato di realizzare sulle chiome delle sfilature, rasature, ciuffi e frange.

Per quanto riguarda la tonalità, Toni ha scelto dei colori molto intensi e nuance pastello molto originali.

Per completare questa lunga carrellata non può mancare Salvo Filetti, il quale ha realizzato una capigliatura corta, la frangia molto lunga e ha completato il tutto con il colore vanilla blonde. Questa proposta sarà perfetta su un capello sottile e su un viso ovale; inoltre si potranno realizzare molti tipi di styling.

Chiome medie

Ultimamente Cristina Parodi ha tagliato i suoi capelli e ha optato per una lunghezza media e più precisamente per un long bob. Precedentemente anche Levante e Filippa Lagerback avevano detto addio alla chioma lunga scegliendo lo stesso hairstyle della giornalista. Il long bob della Parodi risulta pari e per completare il tutto è presente una frangia leggermente sfilata. Inoltre la tonalità biscotto è perfetta per illuminare i capelli e scaldare la carnagione. L'asciugatura risulta molto morbida ed è realizzata con la piastra. Questo hairstyle è ideale liscio su un volto ovale o tondo; invece è più opportuno scegliere la versione riccia o mossa su un viso lungo o magro.

Il long bob in questione ha una forma molto pratica da portare e versatile.

Insomma, la prossima primavera pare essere il momento ideale per sfoggiare dei nuovi tagli di capelli corti.