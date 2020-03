Il taglio medio sarà di tendenza nella primavera 2020. Questa chioma sarà molto versatile e ideale per le donne di tutte le età. Le varie proposte arrivano dai saloni più famosi e anche dalle celebrità: quest'ultime sono sempre le prime a lanciare le nuove mode.

Moda: il taglio medio 'clavicut'

Il taglio medio da copiare assolutamente sarà il clavicut: la lunghezza della capigliatura arriverà alle clavicole e il taglio incornicerà il volto alla perfezione. Hanno optato per la chioma in questione anche Cara Delevingne, Karlie Kloss e Alexa Chung.

Anche la duchessa Kate Middleton ultimamente ha accorciato i capelli e ha optato per un taglio medio-lungo. Su l'hairstyle in questione le punte risultano coincise e corpose.

Tra i tagli di lunghezza media non può mancare il blunt bob, un caschetto dalle linee rigide. Le ultime a scegliere il blunt bob sono state Hailey Bieber e Levante. Se si ha un po' di destrezza, il taglio può essere realizzato anche a casa, per avere un look molto originale. Nella lista dei caschetti è presente anche il chin bob, con una lunghezza che arriva fino al mento e che allunga in obliquo in avanti.

Anche Kaia Gerber, Lucy Hale e Natalie Portman hanno optato per questa capigliatura.

Tagli popolari: il bob

Il bob è sempre molto popolare e tutto questo è dovuto alla sua lunghezza facile da gestire e da mantenere. Inoltre si possono creare styling e texture sempre diverse. Ad esempio l'attrice britannica Lucy Boynton sfoggia una chioma mossa, invece le sorelle Kardashian hanno optato per un super liscio.

Con la piastra si possono creare delle onde, come insegna la cantante Jennifer Lopez. Spazio anche al volume rétro con le punte rigirate. In questi giorni d'isolamento preventivo, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, si può prendere in considerazione la possibilità di fare la tinta direttamente a casa. Tutte le colorazioni fai da te sono molto facili da preparare ed economiche e per realizzarle si possono utilizzare alcuni ingredienti presenti nel nostro frigo frigorifero.

Le tinte naturali fai da te

Per una nuance rosso-arancio si può utilizzare il succo di carota. La sfumatura potrebbe durare anche alcune settimane, ciò dipende dalla tipologia di capello e dal colore. Per preparare il colore basta mescolare il succo di carota con dell'olio d'oliva o di cocco. Successivamente il composto va applicato sulle radici e lunghezze e lasciato in posa, con la capigliatura avvolta nella pellicola trasparente, per un'ora. Per fissare la tinta sciacquare con aceto di mele.

Tra le varie tinture naturali c'è anche l'henné e può durare dalle quattro alle sei settimane. Per ottenere un composto uniforme bisogna mescolare mezza tazza di henné con un quarto di tazza d'acqua e lasciarlo riposare, coperto, per circa 12 ore.

Dopo avere lavato i capelli, senza utilizzare il balsamo, applicare vicino all'attaccatura dei capelli dell'olio di cocco: quest'ultimo aiuterà a non macchiare la pelle. La miscela andrà applicata su piccole ciocche fino a coprire tutto il capo. Con la pellicola trasparente avvolgete la capigliatura e lasciate in posa per sei ore.

Altro ingrediente naturale per tingere i capelli è il succo di barbabietola, che regala un colore rosso freddo. Per la preparazione bisogna mescolare il succo con l'olio d'oliva e applicare il composto sui capelli. Lasciate in posa per due ore circa e risciacquare. Con lo zafferano, invece, si possono mettere in risalto i riflessi dorati, ritoccando anche i capelli grigi.

Ottenere questo composto è molto semplice: basta bollire lo zafferano per circa 20 minuti e successivamente, quando si sarà raffreddato, applicarlo sulla chioma. Lasciare in posa la tinta per un'ora e sciacquare.