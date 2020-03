Il taglio di capelli lunghi sarà di tendenza nella nuova stagione. Anche se i parrucchieri sono chiusi questo è il momento più indicato per scoprire delle nuove chiome per la primavera 2020. Molte proposte arrivano direttamente dalle passerelle di Moda.

Look, taglio di capelli lunghi

Un taglio di capelli lunghi può essere pari e con la riga in mezzo. Per quanto riguarda lo styling si può optare per delle onde molto leggere: in questo modo la chioma risulterà molto vaporosa. Sulle capigliature non dovranno mai mancare le scalature e queste dovranno essere realizzate in modo graduale.

Invece se i capelli sono fini sarà meglio optare per delle sfilature sulla parte frontale.

Ferragamo ha ideato un taglio super riccio e molto sbarazzino. Per ravvivare i vari boccoli si dovrà sfoltire il volume della chioma e creare una riga laterale. La frangia sarà di tendenza anche nella primavera 2020: questa potrà essere lunga, corta o sfilata. Ad esempio Roksanda ha pensato di abbinare a dei capelli ricci una frangetta glamour. Su un taglio lungo e molto scalato si può realizzare la riga di lato; inoltre per tenere a bada i baby hair si può utilizzare del gel.

Questa proposta è stata ideata da Brock Collection. In questa lunga carrellata non può mancare nemmeno Gucci che ha scelto di fare sfilare modelle con la capigliatura ribelle e super spettinata.

Contrasto tra ricrescita e lunghezze: un punto di forza

Molte donne ricorrono alla tinta per coprire i capelli bianchi o solamente per cambiare completamente colore. Però in questi giorni i saloni sono chiusi e quindi bisogna cercare di risolvere il problema del ritocco a casa in vari modi.

Il contrasto fra la ricrescita e le lunghezze può essere sempre un punto di forza: il look in questione è sfoggiato da Margot Robbie e Kristen Stewart. Quindi la ricrescita andrà lasciata così e questo farà dimenticare almeno per un po' di dover ricorrere alla tinta. Il dettaglio in questione può essere camuffato utilizzando anche alcune tecniche come lo shatush o il balayage. In questo caso si potranno creare dei riflessi, dei colpi di luce o delle semplici schiariture partendo dalla base.

Le più fortunate saranno le ragazze con la capigliatura bionda che potranno scegliere le sfumature pesca o rosa.

Altri consigli da seguire

Sulla ricrescita si possono applicare anche dei glitter colorati. La cantante Billie Eilish ha colorato questo dettaglio di verde evidenziatore, per un look molto originale. In una situazione di emergenza come questa si possono utilizzare anche il mascara e lo spray. Anche le varie acconciature possono essere prese in considerazione. Si può realizzare l'effetto mosso: in questo caso si dovranno creare delle trecce e vaporizzare abbondante lacca. Quando saranno asciutte si dovranno sciogliere e scuotere i capelli a testa in giù.

Non va dimenticato nemmeno l'hairstyle liscio e con molto volume sulle radici. Per prima cosa la chioma andrà lisciata con la spazzola e phon. A questo punto si dovrà creare una leggera cotonatura proprio sulle radici. Invece su una capigliatura lunga si potrà optare per uno chignon morbido: inoltre ai lati del volto saranno presenti alcune ciocche libere. Per realizzare la pettinatura si dovranno spazzolare i capelli e raccoglierli in una coda, arrotolarla su se stessa e fissare il tutto con un elastico. Ormai il momento per scegliere un taglio di capelli lunghi è arrivato.