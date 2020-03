Anche in questo periodo di "distanziamento sociale" forzato è possibile per ogni donna avere una chioma perfetta, ma si dovranno seguire alcuni piccoli accorgimenti, in quanto senza l'aiuto del parrucchiere sarà opportuno controllare da sole controllare il taglio e il colore. In questo modo il look di ciascuna sarà sempre molto glamour anche a casa.

Look, una chioma perfetta anche a casa

Una chioma perfetta può essere realizzata anche senza uscire dal proprio appartamento. Per curare i capelli il tempo a disposizione sarà molto di più e quindi, invece di utilizzare ad ogni lavaggio il balsamo, si potrà fare una volta a settimana un impacco.

In questo caso si può scegliere una maschera o un olio: quest'ultimo andrà tenuto in posa per alcune ore. Tutto ciò è fattibile anche mentre si fanno i lavori di casa o si lavora al computer.

La capigliatura andrà lavata con uno shampoo molto delicato e si potrà lasciare asciugare naturalmente senza utilizzare il phon. Per una chioma perfetta sarà molto importante anche il taglio. In questo caso la situazione è un po' più complessa perché il lavoro è del parrucchiere. Però si potrà sempre intervenire sulla piega e quindi via libera con ferro, phon e spazzola.

Serve anche tanta pazienza per creare onde, ciuffi e lisciare le varie ciocche.

I consigli continuano

Se invece una donna vuole provare a tagliare la chioma può sempre iniziare con la frangia o con alcuni ciuffi. I capelli lisci e bagnati possono essere accorciati di qualche millimetro.

Intanto i saloni sono chiusi e la ricrescita incomincia a farsi vedere. Una soluzione veloce può essere quella di utilizzare un prodotto adatto per coprirla: la durata sarà molto breve, il tempo di una videochiamata.

Per un risultato più duraturo si può optare per le colorazioni fai-da-te. Queste possono essere acquistate anche online: va ricordato che la nuance dovrà essere un tono più chiaro, per avere un risultato molto più naturale. Invece per aggiungere qualche riflesso sui capelli saranno ideali le formulazioni in crema. Questi prodotti dureranno solamente alcuni lavaggi e la capigliatura risulterà molto luminosa.

Accessori

Anche durante questo periodo si potranno indossare molti accessori: questi sono stati visti durante le ultime sfilate di Moda. Le mollette non possono mai mancare e possono essere utilizzate anche a casa per fare un selfie. Sono scelte anche da Chiara Ferragni che le porta per fissare la chioma; invece Kendall Jenner appunta le varie ciocche fresche di piastra.

I fermagli gioiello possono essere abbinati al lob, al bob o al clavicut. Gli accessori in questione sono sfoggiati anche da Beyoncé, Lucy Boynton e Olivia Palermo. Per avere un look molto glamour sono ideali i fermagli con loghi griffati, come ad esempio Gucci, Chanel o Dior.

Questo tipo di fermagli possono essere maxi, si possono portare tutti insieme o da soli. Per i mezzi raccolti o le code sono perfetti i fiocchi di raso o dei morbidi elastici in tessuto che erano di tendenza negli anni '80. In questo modo anche a casa una semplice coda risulterà sempre molto originale.

Insomma, anche in questo periodo di "distanziamento sociale" ogni donna potrà quindi avere sempre una chioma perfetta e in pochissimo tempo.