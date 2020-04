I tagli scalati saranno i protagonisti dell'estate 2020. Questi regaleranno un look molto sbarazzino e anche fresco. Le scalature saranno perfette su ogni tipo di lunghezza. Inoltre riusciranno ad accontentare anche le donne molto esigenti.

Moda, i tagli scalati

I tagli scalati regaleranno alla chioma molto volume e tutto questo grazie alle ciocche di diversa lunghezza; inoltre il risultato finale sarà sempre molto naturale. Le capigliature in questione si adatteranno a ogni tipologia di capello e a molte forme di viso.

I tagli scalati addolciranno i lineamenti dei volti tondi o quadrati; invece quelli piccoli verranno valorizzati nel migliore dei modi e dovranno essere abbinati a una maxi frangia. Per quanto riguarda lo styling saranno ideali il liscio, il riccio e il mosso. Prima di qualunque decisione sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia. Lui troverà sempre la soluzione giusta e il risultato finale sarà impeccabile. Sui capelli lunghi si potranno realizzare delle scalature solamente sulle ciocche frontali: in questo modo il viso verrà incorniciato perfettamente.

La chioma in questione potrà essere abbinata a una frangia molto piena o a un maxi ciuffo laterale. Quest'ultima proposta sarà ideale su un volto ovale.

Gli hairstyle continuano

Nei prossimi mesi saranno di tendenza le lunghezze medie e in particolare il long bob super scalato. Questo potrà essere sfoggiato liscio o mosso. In questa lunga carrellata non potrà mancare nemmeno lo swag: per chi non lo conoscesse si tratta di un taglio scalato da portare spettinato e con la frangia.

Per avere un look molto sbarazzino sarà perfetto il mullet dove davanti i capelli saranno corti e dietro più lunghi. Anche sulle capigliature corte si potranno realizzare varie scalature. Il più richiesto da molte ragazze sarà senza nessun dubbio il famoso pixie cut, il quale sarà anche molto stiloso. Invece i caschetti corti potranno essere portati con l'effetto wet o mossi.

La frangia

In tutti gli hairstyle non potrà mai mancare la frangia e potrà essere portata in mille modi diversi.

Le proposte sono state ideate dai saloni di Jean Louis David, Wella e Franck Provost. Sulle chiome medie, corte e lunghe la frangetta andrà portata in maniera trasversale. Il look più gettonato sarà un taglio medio sfilato e con la frangia che risulterà da protagonista. Invece sul mullet si potranno realizzare frange-ciuffo o una bella frangia a tendina ed entrambe regaleranno uno stile molto glamour. Questo è il momento più indicato per scegliere con molto anticipo i tagli scalati e la frangia. In questo modo appena i parrucchieri riapriranno saranno molto contenti di accontentare tutte le donne che vorranno rinnovare il proprio hairstyle.