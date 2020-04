Il taglio di capelli di tendenza nella primavera 2020 sarà il caschetto. Quest'ultimo sarà molto corto e in stile anni '20. Inoltre risulterà molto versatile e riuscirà ad accontentare anche le donne più esigenti.

Look, il taglio di capelli

In questo momento tutte le attività non essenziali sono chiuse e molte ragazze hanno dovuto rinunciare al parrucchiere. Tante hanno optato per il fai-da-te e hanno tagliato da sole le frangette e hanno realizzato anche nuove tonalità. Però quando i saloni riapriranno sarà obbligatorio fare visita al parrucchiere e sistemare la chioma.

I parrucchieri non hanno nessun dubbio e il caschetto corto sarà il taglio di capelli più richiesto del dopo quarantena. L'hairstyle in questione potrà essere portato liscio, riccio o con delle onde molto leggere. Sui capelli lisci si dovranno realizzare poche scalature; invece i ricci andranno destrutturati e sarà perfetto un taglio con volumi geometrici. Inoltre le onde dovranno essere larghe e molto imprecise. Va ricordato che per evitare l'effetto fungo non si dovrà esagerare con i volumi. Il caschetto corto sarà perfetto su ogni tipo di lineamento e in questo caso basterà anche abbinare un'acconciatura che si adatti alla tipologia del capello.

Sulla capigliatura si potrà realizzare la frangia o il ciuffo laterale: meglio chiedere consiglio al parrucchiere e scegliere il dettaglio più indicato in base al volto. Per avere un look originale si potrà giocare con i vari colori e colpi di luce che creeranno degli effetti sfumati molto particolari.

Come applicare il balsamo

Esistono molti consigli su come applicare il balsamo nel migliore dei modi.

Il balsamo idrata perfettamente la chioma e le regala anche molta morbidezza. Questo prodotto va applicato dopo ogni shampoo e dopo avere strizzato molto delicatamente le punte. Durante la doccia o il bagno non deve mai mancare un pettine a denti larghi non il quale stendere il balsamo sulle lunghezze. Si deve partire da metà lunghezza e con delicatezza eliminare tutti i nodi presenti. Applicare il balsamo sulle radici è sconsigliato perché la capigliatura potrebbe appesantirsi.

Però una volta ogni quindici giorni si potrà applicare in minima quantità: in questo modo si idrateranno in maniera profonda anche le radici. Si dovrà lasciarlo agire per pochi minuti e successivamente procedere con lo shampoo normale per eliminare tutti i residui. Questa pratica è indicata per il balsamo per la chioma riccia o liscia alla cheratina.

I consigli continuano

Durante questi minuti di attesa gli attivi del balsamo nutriranno anche le lunghezze più secche. Se in casa non c'è la classica maschera si può utilizzare il balsamo e stenderlo come una vera e propria maschera. Lasciare in posa per 15 minuti circa e coprire la chioma con un asciugamano caldo.

In questo modo le lunghezze spezzate e fragili avranno un momento di relax. Il momento per scegliere un nuovo taglio di capelli è finalmente arrivato e in più si può imparare ad applicare il balsamo nel modo giusto.