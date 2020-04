La piega sui capelli potrà essere realizzata anche a casa in pochissimo tempo. Anche Kate Middleton ultimamente l'ha creata da sola. Seguendo dei semplici consigli acconciare la chioma sarà molto semplice.

Moda, la piega sui capelli

La piega sui capelli di Kate Middleton è risultata impeccabile durante una sua apparizione alla BBC Breakfast. La duchessa di Cambridge sfoggiava delle onde lucide e molto voluminose. Anche Kate è una parrucchiera fai-da-te visto che adesso la sua squadra di hairstylist è al riposo per via della quarantena.

Il clavicut della duchessa è un taglio la cui lunghezza arriva alle clavicole e permette con meno difficoltà di ottenere delle onde molto morbide e soffici. Per avere dei capelli di questo tipo per prima cosa si dovranno utilizzare regolarmente dei trattamenti adatti: quindi via libera con lo shampoo e il siero per la cute sensibile. Questi avranno al loro interno dei tensioattivi delicati i quali rispetteranno il cuoio cappelluto. Invece per avere un leggero volume sulla capigliatura sarà perfetta una mousse volumizzante che prepari lo styling e andrà applicata sui capelli umidi dalle radici alle punte.

Il mosso sulla capigliatura si potrà ottenere con una piastra e per fissare il tutto non dovrà mancare la lacca lucidante. Seguendo questi consigli la piega sui capelli resisterà per molto tempo e anche in casa una donna sarà perfetta.

Nuovi colori

Nei prossimi mesi saranno di tendenza anche molte nuove tonalità. Nell'estate 2020 i colori sui capelli dovranno risultare luminosi e naturali; inoltre le varie tinte dovranno essere uniformi e molto raffinate.

Per quanto riguarda lo shatush e il balayage si dovrà optare per nuance avvolgenti e dolci. Il biondo sabbia sarà una colorazione nude e regalerà un look molto chic ed elegante. Invece il pastel frame assomiglierà al beige hair dove sarà presente anche un leggero tocco pescato: quest'ultimo sarà perfetto sulla carnagione chiara. Il pastel frame potrà essere realizzato su una base castana chiara o cenere e potrà essere utilizzato come tinta su tutta la chioma o come balayage.

Karlie Kloss sfoggia questa tonalità sulla capigliatura con le radici scure.

Altre sfumature

Il biondo ambrato è stato scelto anche dalla cantante Jennifer Lopez: si tratta di un biondo caldo sui toni del caramello chiaro. Il colore in questione può essere utilizzato su ogni tipo di lunghezza. In questa lunga carrellata non può mancare nemmeno il blush rose, un mix di rosa e biondo molto glamour. Sarà ideale sulle chiome medie e dallo styling mosso. Per chi non conoscesse il bronde si tratta di un mix di biondo e castano, perfetto per illuminare nel migliore dei modi il volto. Questa sfumatura è sfoggiata anche dalla top Gigi Hadid.

Sul dark caramel sono presenti delle sfumature caramello bruciato concentrate in particolare sulle lunghezze. La tonalità risulterà ideale sui capelli lunghi come quelli di Jessica Alba. Il warm cooper sarà una gradazione di rosso molto acceso: si tratta di un mix di nuance ramate e castagna. Il risultato finale sarà un castano ramato molto avvolgente e morbido; inoltre potrà essere portato solamente sulle lunghezze o su tutta la capigliatura. Il momento per imparare a realizzare a casa la piega sui capelli è arrivato. Inoltre si potranno scegliere anche le nuove tonalità dell'estate 2020.