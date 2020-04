I tagli capelli corti saranno i grandi protagonisti dell'estate 2020. Con questo tipo di hairstyle sarà possibile realizzare anche molte acconciature. La chioma in questione sarà perfetta in ogni occasione e regalerà un look molto sbarazzino a ogni donna che la sceglierà.

Look, i tagli capelli corti

Tra i tagli capelli corti che non possono mancare nella stagione estiva c'è il buzzcut: questo taglio sarà cortissimo e quasi rasato. Sulla chioma non si potrà realizzare nessuna acconciatura, però si potrà optare per una nuova tonalità: si potrà fare la tinta a casa e sarà perfetto un colore pastello o un bel biondo.

Il buzzcut con un tocco di colore risulterà molto più glamour.

Un abbinamento perfetto sarà il pixie cut con la cresta: per realizzarla basterà utilizzare della cera e con la spazzola o con le mani alzare i capelli nella parte centrale del capo. Questo look è indicato per una serata rock e per avere un look molto originale. Su un caschetto corto si potrà creare una coda di cavallo bassa: in questo caso si dovranno portare indietro tutti i capelli con un pettine. Per fissare il tutto servirà un elastico e alcune forcine per fermare alcune ciocche laterali.

Quest'ultime potranno anche essere lasciate libere in stile anni '90. Le finger waves sono delle onde anni '20 e saranno ideali anche sulle capigliature corte. Dopo avere fatto la riga laterale si dovranno creare delle onde a forma di S e il tutto andrà fissato con del gel.

Altri hairstyle imperdibili

Il mezzo raccolto è stato visto anche alle ultime sfilate di Chanel. Per l'acconciatura in questione saranno perfetti il caschetto asimmetrico o il caschetto corto: si dovranno raccogliere bene tutte le varie ciocche laterali in uno chignon e questo andrà fissato utilizzando delle forcine.

Per regalare un tocco più fashion alla pettinatura si potrà applicare uno scrunchy. Sui tagli capelli corti non potranno mancare nemmeno i mini chignon, velocissimi da fare. Per prima cosa si dovranno cotonare i capelli utilizzando della lacca e un pettine: a questo punto si dovrà dividere la parte posteriore della chioma in due parti e fare due codini molto bassi. Quest'ultimi andranno attorcigliati su se stessi e successivamente fissati con alcune forcine e l'acconciatura sarà pronta.

Su delle chiome corte si potranno realizzare delle rasature laterali e per essere molto più originali anche delle decorazioni. La capigliatura in questione potrà essere abbinata anche a delle trecce: fare la riga laterale e creare solamente una boxer braid e lo stile risulterà molto più elegante. Sui capelli fini si potrà realizzare del volume utilizzando uno spray texturizzante o una spuma. Si potrà rendere molto preziosa la chioma anche con degli accessori: quindi via libera con fermagli, cerchietti, foulard, mollette e pin.

Lunghezze medie

Le proposte per i tagli medi arrivano direttamente dai saloni di Wella, Jean Louis David, Cotril e Framesi.

Questo tipo di lunghezza è perfetta per chi non vuole tagliare troppo i capelli e inoltre rinfresca perfettamente il volto. Il più richiesto da molte donne sarà il caschetto: quest'ultimo potrà essere mosso e molto voluminoso.

Sarà molto originale anche il mullet, per chi non lo conoscesse si tratta di un taglio lungo sulla parte posteriore e corto sul davanti. I tagli medi scalati potranno avere il ciuffo o la frangia e tutto questo in base alle varie esigenze di ogni ragazza.

Insomma, finalmente si avvicina il momento più indicato per scegliere dei nuovi tagli capelli corti e medi per l'estate e per realizzare anche delle acconciature molto facili.