Nell'estate 2020 saranno di tendenza i capelli corti ricci, in particolare il taglio pixie cut. L'hairstyle in questione è adatto alle donne di tutte le età. Questa chioma, molto pratica, è perfetta per mettere in evidenza i lineamenti del viso.

Look estivi: i capelli corti ricci

Nel taglio di capelli corto pixie cut i ricci devono essere morbidi e definiti. Possono essere valorizzati con nuove tonalità di colore, tra i quali il burgundy. Si tratta di un rosso borgogna adatto a qualsiasi tonalità di carnagione. Per accentuare perfettamente il taglio di capelli corti si possono realizzare delle schiariture.

Ad esempio, sulle chiome castane si può optare per dei riflessi del medesimo colore, ma più chiaro, i quali doneranno luminosità alla capigliatura. Sul pixie undercut, invece, sono presenti delle rasature su entrambi i lati del capo (o anche solamente su uno), con la nuca ricoperta da una cascata di ricci. Per avere un look molto originale si può lasciare la parte rasata del colore naturale, mentre sui capelli più lunghi si può optare per una nuance che faccia da contrasto. Anche sulle chiome ricce non si esclude la scelta della frangetta. Per quanto riguarda la definizione dei ricci si può utilizzare una spuma, uno spray o una crema.

In caso di capelli lisci, ma con il desiderio di una chioma riccia, si può creare un pixie mosso utilizzando l'arricciacapelli: il risultato finale sarà molto estivo e super naturale.

Per completare l'hairstyle non possono mancare cerchietti e fasce.

Le beach waves anche sui capelli corti

Un taglio corto riccio può diventare più voluminoso grazie all'utilizzo dei bigodini: per definire lo styling si deve utilizzare la cera. Il pixie è perfetto anche per dei ricci a spirale. Se si è indecisi tra un pixie e un bob, si può chiedere al parrucchiere di lasciare delle ciocche più lunghe sulla parte superiore e laterale del capo.

Questo hairstyle è in grado d'incorniciare il viso nel migliore dei modi.

Le beach waves, invece, possono essere realizzate anche sulle capigliature corte. Come base, prima della realizzazione, deve essere utilizzato uno spray al sale marino. In ogni modo sempre meglio chiedere un consiglio a un esperto del settore.

Maschere per le chiome lunghe

Le chiome lunghe, come sempre, vanno curate perfettamente, in questo modo si preserva la forza, la salute e la brillantezza del capello. Almeno una volta alla settimana sarebbe opportuno utilizzare delle maschere specifiche. Per un risultato migliore è preferibile applicarne di tre tipologie ciascuna deve essere lasciata in posa circa 10 o 15 minuti. Si deve iniziare con una proteica, per poi proseguire con quella idratante e concludere con quella per capelli colorati. I capelli non vanno mai spazzolati da bagnati, in quanto potrebbero spezzarsi. Durante l'asciugatura bisogna tenere basso il calore del phon e lasciare raffreddare i capelli prima di procedere con il brushing.

Da prediligere le spazzole a setole rotonde, le quali preservano la lucentezza e l'idratazione del fusto. Con la spazzola si deve massaggiare molto delicatamente il cuoio capelluto, in questo modo si favorisce la circolazione del sangue.