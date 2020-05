I tagli corti per le over 40 saranno tra le proposte di hairstyle più popolari dell'estate 2020. Questi tagli sono molto facili da portare e anche da acconciare. Inoltre sono perfetti per ringiovanire il volto e "togliere" circa una decina di anni.

Look, tagli corti over 40

I tagli corti over 40 sono un po' come un lifting naturale perché fanno sembrare molto più giovane chi li sfoggia. Le creme con formulazioni di eterna giovinezza per il viso non sono dunque l'unico modo per apparire più giovani perché anche le capigliature studiate per le over 40 fanno la loro parte. I tagli andranno scelti sempre con molta attenzione: si dovranno controllare i lineamenti e lo stile di ogni donna.

Tra le chiome di eterna giovinezza ci sarà il famoso pixie cut. L'hairstyle in questione risulterà molto fresco e si adatterà perfettamente a diverse tipologie di volto. Il pixie sarà perfetto sui visi tondi e dovrà essere senza frangia; invece su un volto allungato sarà ideale una frangia spettinata o un ciuffo. Tra le chiome non potrà mancare il bob che potrà essere scelto in diverse lunghezze. A questa capigliatura si potrà abbinare una frangetta molto leggera, perfetta per avere un look sbarazzino: però sarà da evitare su un viso paffuto. Il long bob risulterà essere molto elegante e in pochi minuti si potrà mettere in piega. Sulla chioma in questione si potrà realizzare uno styling liscio o mosso e inoltre si dovranno evitare le scalature troppo abbondanti.

Consigli per il colore fai da te

Nelle prossime settimane finalmente potrebbero riaprire i parrucchieri che accoglieranno tutte le loro clienti per sistemare il taglio e il colore. Però nell'attesa si dovrà continuare a preservare la brillantezza delle tonalità fai-da-te. Per prima cosa ogni settimana si dovranno utilizzare dei trattamenti per i capelli danneggiati.

Questi prodotti faranno da barriera protettiva ai capelli e prolungheranno la lucentezza del colore; inoltre miglioreranno e rafforzeranno l'elasticità della chioma. Molte maschere andranno lasciate in posa e poi successivamente risciacquate con dell'acqua fresca. Invece altre andranno applicate dopo lo shampoo e non avranno bisogno di risciacquo.

Il colorista Nikki Ferrara ha consigliato di utilizzare degli shampoo e balsami colorati: in questo modo ci sarà un aumento del colore e anche della brillantezza.

Altri consigli per avere tonalità perfette

La capigliatura non andrà lavata troppo frequentemente perché le nuance tenderanno a sbiadire molto velocemente. Quindi nei giorni in cui i capelli non andranno lavati si potrà utilizzare uno spray texturizzante o uno shampoo a secco. Per detergere il cuoio capelluto si potrà sciacquare la capigliatura con aceto di mele e il colore risulterà sempre perfetto. Per un po' si dovrà lasciare nel cassetto la piastra e il ferro: lo styling termico farà infatti sbiadire il colore e quindi sarà da evitare.

Per avere una chioma lucente si potranno provare le tinte glossy che accentueranno i riflessi e rinforzeranno i capelli secchi o sfibrati. Questo è il momento giusto per scegliere dei nuovi tagli corti e anche per preservare la lucentezza dei colori fai-da-te.