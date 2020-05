I tagli scalati saranno di tendenza nella primavera-estate 2020. Tutte le proposte saranno perfette per rinfrescare la chioma nel migliore dei modi. Questo è il momento più indicato per scegliere una nuova chioma in attesa dell'apertura dei saloni.

Moda, i tagli scalati

I tagli scalati corti saranno i veri protagonisti dei prossimi mesi. In particolare il pixie cut che regalerà uno stile molto sofisticato e glamour. Invece il caschetto sarà perfetto per avere sempre un look frizzante e fresco. Sui tagli scalati medi si potrà realizzare uno styling mosso: quest'ultimo sarà indicato su dei capelli sottili e in questo modo sarà presente un bel volume.

Va ricordato che le varie scalature potranno essere create nella parte frontale della capigliatura. Questa proposta sarà in grado di alleggerire la chioma e incornicerà il volto. Un taglio molto grintoso sarà senza nessun dubbio il mullet e sarà consigliato su un viso molto regolare. Sull'hairstyle in questione si potranno realizzare anche dei ricci molto morbidi. Sulle capigliature si potrà abbinare anche una frangia e questa potrà essere sfilata, leggera o piena. Su dei capelli lunghi scalati sarà presente un bel movimento e il ciuffo sarà molto vaporoso e in versione maxi.

Fare la piega perfetta a casa

Si potrà realizzare una piega perfetta anche a casa. Il Direttore artistico ghd Italia Igor Rago ha pensato di dare tanti consigli per creare una piega perfetta.

I capelli sottili molto spesso risultano piatti già da un'asciugatura fatta molto velocemente. In questo caso si dovrà utilizzare bene il phon valorizzando il volume naturale della capigliatura. Si dovrà sciacquare molto bene la chioma per eliminare i residui di shampoo e balsamo. Prima di procedere con l'asciugatura si dovrà applicare un prodotto texturizzante e poi utilizzare normalmente il phon.

All'inizio ci si dovrà aiutare con le mani per creare volume alle radici: successivamente si passerà alla spazzola e si dovranno portare i capelli da destra a sinistra e viceversa. In questo modo la piega risulterà molto naturale.

I consigli continuano

Per creare uno styling mosso con la piastra servirà molta pratica.

L'impugnatura sarà fondamentale e la piastra si dovrà tenere in orizzontale o diagonale rispetto alle radici. Si dovrà ruotare la piastra di 180° rispetto alla posizione di partenza e si dovrà scorrere fino ad arrivare alle punte. Invece per chi ha dei capelli leggermente mossi o tendenzialmente lisci si potrà utilizzare la spazzola elettrica. Su una capigliatura piatta si dovrà utilizzare la spazzola rivolta verso l'alto e si dovrà selezionare una ciocca. A questo punto si dovrà creare un po' di pressione e scorrere verso l'alto e verso l'esterno: in questo modo ci sarà del volume alle radici e le lunghezze risulteranno morbide e lisce. Su una chioma mossa i dentini della spazzola andranno rivolti verso il basso e anche in questo caso si dovrà scorrere con una leggera pressione.

Nell'attesa che i parrucchieri ricevano le loro clienti questo è momento giusto per scegliere dei tagli scalati. Inoltre si potrà imparare a realizzare una piega perfetta anche a casa.