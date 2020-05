La frangia non potrà mai mancare in molti tagli di capelli che saranno di tendenza nell'estate 2020. Questa sarà ispirata alle icone di bellezza degli anni '60, '70 e '80. Il dettaglio in questione non passa mai di Moda e regala sempre un look molto glamour.

Look, la frangia

La frangia sarà un'idea perfetta da realizzare quando riapriranno i parrucchieri. Negli anni '80 Cindy Crawford sfoggiava la frangia abbinata a un bob mosso: per quanto riguarda la tonalità portava uno shatush molto moderno. Invece negli anni '60 andavano di moda le frangette in stile rock. La cantante Marianne Faithfull continua a portare la frangetta anche adesso a 70 anni.

Va anche ricordato che Marianne è guarita da poco dal Coronavirus. Per uno stile francese saranno perfette le frange boho-chic: queste sono sfoggiate da Jane Birkin e da sua figlia Lou Doillon. La famosa Brigitte Bardot sfoggiava sempre la frangetta a tendina sotto il basco e questa è copiatissima anche in questo momento.

Nuovi colori

Dopo un nuovo taglio o solamente per rinnovare una capigliatura si potrà optare anche per una nuova tonalità. Alcune settimane fa anche Ruby Rose aveva realizzato una chioma corta di colore rosa e blu. Invece poche ore fa Dua Lipa ha postato una foto in un social e i suoi capelli apparivano di colore rosso fragola. La tinta della cantautrice è bicolore e non piena: i capelli rossi sono presenti solamente sulla parte superiore del capo e invece sotto si intravede il colore castano scuro.

Molti fan hanno apprezzato questa nuova nuance e lei ovviamente ha lanciato una nuova tendenza. Ormai manca poco all'apertura dei saloni e la tonalità sarà da prendere in considerazione.

Altre tonalità sui capelli di Dua

Il 25 aprile durante la quarantena la cantante aveva colorato la capigliatura di arancione.

Il debutto di questa tinta era avvenuto durante un video assieme al fidanzato Anwar Hadid: quest'ultimo è il fratello di Bella e Gigi Hadid. Anwar aveva aiutato Dua a stendere il colore sulla chioma. La prima tonalità che aveva sperimentato la cantante era il rosa pastello che aveva sostituito il biondo platino presente da molto tempo sui suoi capelli.

Anche in quel caso la tinta era bicolore: quindi il rosa era presente sulla parte superiore e il castano cioccolato sulle ciocche inferiori. Anche questo lavoro era stato fatto dal suo fidanzato Anwer Hadid. Per provare tutte queste tonalità saranno ideali i colori temporanei perché utilizzando sempre le tinte la capigliatura potrebbe rovinarsi. Ormai è arrivato il momento più indicato per scegliere e sfoggiare una bella frangia. Poi ci sarà anche il tempo per optare per il colore rosso fragola, l'arancione o il rosa pastello.