Il taglio medio sarà di tendenza in questa calda estate 2020. In particolare sarà richiesta da molte donne la chioma che sfoggia la giornalista Cristina Parodi, tale hairstyle le regala un look molto elegante e raffinato.

Moda, il taglio medio

Sul taglio medio di Cristina Parodi sono presenti delle leggere scalature e la sua lunghezza arriva alle spalle. Per lo styling ha optato per delle onde morbide e la riga laterale: in questo modo il volto della conduttrice risulta perfettamente incorniciato. Per quanto riguarda la tonalità della chioma è presente una perfetta alternanza di vari toni di marroni più o meno caldi.

Il taglio medio di Cristina Parodi è molto versatile e inoltre è perfetto su ogni tipo di lineamento. Questo hairstyle è ideale per le donne over 40 e 50 perché riesce anche a togliere qualche anno al volto.

Nuovi colori

Dopo un nuovo taglio si potrà scegliere anche una nuova tonalità. Nei prossimi mesi saranno di tendenza i colori pastello e saranno tutti molto glamour. In particolare ci saranno il pastel blue o il blush pink e la chioma sarà molto delicata. Le ragazze più coraggiose potranno optare per i Mandarin Hair dove saranno presenti i toni pesca, rosso, albicocca e arancione. Quest'ultimi saranno perfetti per mettere in risalto gli occhi.

Con il Bicolor Hair la capigliatura potrà essere tinta a metà con delle nuance a contrasto; si potranno colorare anche solamente il ciuffo o alcune ciocche attorno al viso.

I Lilac Hair continuano sempre ad essere di tendenza anche adesso e tutto questo grazie alla tonalità molto delicata. Per ravvivare la sfumatura in questione si dovrà utilizzare regolarmente una maschera colorata. Invece per avere un look molto colorato e sbarazzino è ideale la tinta olografica: in questo caso sulla base chiara ci saranno delle pennellate arcobaleno molto originali.

Le tonalità continuano

Per non stravolgere troppo il look si potranno scegliere le Dip Dye Ends, queste sfumature saranno realizzate solamente sulle punte. Sulle lunghezze dei capelli si potrà creare anche un mix di toni luminosi e invece le radici risulteranno più scure.

Con il Tequila Sunrise ci saranno delle sfumature che andranno dal viola all'arancione e creeranno un effetto degradé che ricorderà un tramonto sul mare.

Per avere un hairstyle particolare si potrà tingere solamente una parte della chioma in un punto nascosto e l'effetto sorpresa sarà assicurato.

In questa lunga carrellata non può mancare nemmeno l'Inverted Hair, in tale caso ci sarà un contrasto tra le lunghezze più scure e le radici chiare. Sarà meglio fare realizzare tutte le nuance dal proprio parrucchiere di fiducia.

Insomma, questo pare essere il momento ideale per sfoggiare un taglio medio di capelli e per scegliere la tonalità Mandarin Hair.