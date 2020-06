I tagli capelli lunghi saranno i grandi protagonisti di questa estate 2020. Le varie chiome saranno molto facili da portare e anche da acconciare. Gli hairstyle sono stati visti sulle passerelle di Moda e sono stati scelti anche da molte celebrità.

Look, tagli capelli lunghi

I tagli capelli lunghi dei prossimi mesi saranno lisci, ricci o mossi: in questo modo saranno accontentate anche le ragazze più esigenti. Sulle capigliature si potranno realizzare delle scalature molto leggere e il tutto avrà un bel movimento. Sui tagli capelli lunghi non potrà mancare una maxi frangia o i ciuffi a tendina: quest'ultimi sono sfoggiati da Leila Sfez.

Invece Helena Cuesta sui suoi capelli lunghi ha pensato di creare la riga in mezzo, per un look molto sbarazzino. Per quanto riguarda la tonalità si potrà optare per il castano, il cioccolato, il ramato, il rosso o il biondo. Questo tipo di chioma avrà bisogno anche di molte cure e quindi andranno utilizzati dei prodotti adatti. In questo modo si eviteranno le doppie punte e i capelli saranno sempre morbidi.

Le acconciature

Dopo avere realizzato un nuovo hairstyle si potranno scegliere anche tante pettinature. Per creare quest'ultime saranno perfette anche delle chiome di lunghezza media. In questo caso si potrà optare per delle code basse, dei piccoli chignon o dei bun; invece per le ragazze più esperte saranno ideali i torchon o le trecce.

Per creare tutto questo basterà avere un po' di pazienza e il risultato finale sarà perfetto. Inoltre ci si dovrà procurare tutti gli strumenti necessari: del gel, schiuma, pettine, spazzola, phon ed elastici colorati o trasparenti. Invece per impreziosire una capigliatura si potranno applicare dei fermagli gioiello e ovviamente giocare con la fantasia.

Le varie pettinature saranno molto facili e veloci da realizzare.

Lo styling da copiare

Su un bob o un lob si potrà creare una chioma molto vaporosa ed originale. Inoltre non mancheranno dei capelli con onde super texturizzate; va ricordato che sarà gettonato da molte ragazze anche il caschetto liscio e lucido.

Nei red carpet sono state viste anche delle acconciature molto elaborate e questo è merito del lavoro dei più famosi hairstylist. Tutte queste pettinature potranno essere sfoggiate tutti giorni o per occasioni più importanti ed eleganti. Il momento per sfoggiare dei tagli capelli lunghi è finalmente arrivato. Inoltre si potranno realizzare tante nuove acconciature e queste saranno adatte alle donne di tutte le età. In questo modo le prossime giornate calde passeranno più in fretta e il look sarà molto glamour. Adesso resta solamente il tempo di scegliere la proposta più adatta.