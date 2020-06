I tagli capelli corti ricci saranno di tendenza in questa estate 2020. Queste chiome saranno facili da gestire e risulteranno essere anche molto versatili. Tutte le proposte sono state viste sulle passerelle di Moda.

Look, i tagli capelli corti ricci

I tagli capelli corti ricci avranno bisogno di molte cure. Per prima cosa sarà molto importante la detersione: in questo caso si dovranno utilizzare dei prodotti idratanti. Per quanto riguarda lo styling saranno ideali degli spray adatti per definire e lucidare perfettamente la chioma. Va ricordato che dopo avere lavato i capelli sarà meglio avvolgerli in un asciugamano: in questo modo i vari ricci risulteranno sempre ben definiti.

Inoltre dopo avere applicato sulla capigliatura un prodotto per lo styling i capelli si potranno asciugare naturalmente o utilizzando il diffusore. Le chiome corte e ricce doneranno carattere e un look molto originale. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il mullet e ricorderà lo stile degli anni '80. Il Moderno Cherubino sarà d'ispirazione artistica e regalerà un look molto romantico: per chi non lo conoscesse questo hairstyle sarà cortissimo. Anche il caschetto potrà essere realizzato sui capelli ricci; invece il buzzcut sarà molto fresco e sbarazzino. In questa lunga carrellata non mancheranno nemmeno i capelli alla maschietta, per uno stile anni '20. Anche sulle capigliature ricce e indisciplinate si potrà creare un taglio corto e sarà perfetto l'intramontabile afro.

Nuovo colore

Dopo avere scelto con molta attenzione un nuovo hairstyle si potrà optare anche per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il biondo dorato intenso sfoggiato da Emily Ratajkowski. Anche la modella, dopo il lungo lockdown, ha pensato bene di rinnovare il suo look e il risultato finale è molto originale.

Prima di Emily anche Dua Lipa aveva cambiato colore di capelli e aveva optato per il rosso cherry. Questo biondo dorato intenso starà bene a tutte le donne. La modella sfoggia le radici naturali e le lunghezze bionde: questa combinazione risulta davvero interessante ed estiva. La colorazione in questione è stata realizzata da Rosa Carrico.

Il biondo dorato intenso, consigli

Mantenere questa tonalità sarà davvero molto semplice e sarà indicata per una ragazza che ha sempre poco tempo da dedicare a se stessa. La combinazione di castano scuro e capelli biondi si trasformerà con il passare dei giorni in uno shatush e il colore resisterà fino all'autunno. Va ricordato anche che le radici non saranno mai toccate dalla decolorazione. Per mantenere la nuance sempre brillante si dovranno utilizzare regolarmente dei prodotti adatti come lo shampoo e il balsamo per capelli colorati. Inoltre una volta alla settimana sarà meglio applicare sulla chioma una maschera nutriente: in questo modo la capigliatura sarà bene idratata. Per realizzare la tonalità in questione sarà sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere abituale.

Questo è il momento giusto per sfoggiare dei nuovi tagli capelli corti ricci. Inoltre si potrà anche realizzare il biondo dorato intenso e l'estate 2020 risulterà molto più spensierata.