Il taglio corto sarà il protagonista dell'estate 2020 e in particolare sarà di tendenza il bob. Questo hairstyle regalerà un look molto sbarazzino e sarà perfetto anche per combattere il caldo.

Moda, il taglio corto

Fra i tagli corti, il bob sarà perfetto per le donne di ogni età. Esso si adatterà a ogni tipologia di capello e volto. L'importante sarà chiedere sempre consiglio al proprio parrucchiere abituale e lui troverà sempre la soluzione più adatta. Sul taglio corto in questione si potrà realizzare ogni tipo di styling: quindi via libera con il liscio, riccio o mosso.

Va ricordato che si dovranno dosare sempre i vari volumi della chioma e così con ogni tipo di asciugatura i capelli risulteranno sempre perfetti.

Per quanto riguarda la tonalità sul bob corto saranno ideali il castano, il biondo, il rosso fragola e il ramato.

Capelli lunghi scalati

Nei prossimi mesi saranno richiesti da molte ragazze anche le chiome lunghe scalate. Questo tipo di capigliatura avrà bisogno di una scalatura personalizzata e quindi si dovrà fare sempre molta attenzione.

Le nuove chiome lunghe saranno caratterizzate da frange, righe, ciuffi, onde e ricci. Per quanto riguarda la tonalità si potrà optare per il ramato o per delle sfumature molto calde sui capelli castani. Invece sui capelli biondi Salvo Filetti ha creato dei riflessi e su alcune capigliature ha optato per il balayage.

Su un volto regolare o giovane si potranno realizzare delle scalature e la riga centrale: in questo modo ci sarà sempre un bel movimento e anche volume.

I saloni di Fabio Salsa hanno scelto il balayage chiaro su una base castano scuro.

Gli hairstyle a cui ispirarsi sono molti

Per cambiare look, su dei capelli lunghi si potrà realizzare una riga laterale bassa. L'abbinamento ideale sarà la frangia super liscia e le lunghezze ondulate: il look finale sarà davvero molto elegante.

Per creare quest'ultima proposta servirà la piastra.

Anche le capigliature di lunghezza media saranno perfette per donne di età diversa: ad esempio la chioma che sfoggia Kate Middleton ha un aspetto molto naturale.

Intanto i saloni Coppola ultimamente hanno utilizzato delle nuove tecniche di scalatura.

L'hairstyle che porta la bella Michelle Hunziker è stato creato da Stefano Martorini. A Parigi sono stati proposte delle capigliature lunghe scalate, sulle quali sono presenti boccoli e onde.

Insomma, questo è il momento più indicato per sfoggiare un taglio corto o per scegliere dei tagli lunghi molto glamour.