Il taglio medio scalato sarà di tendenza in questa estate 2020. In particolare ci sarà l'hairstyle sfoggiato da Isabella Ferrari. La chioma in questione sarà perfetta per questa stagione.

Look, il taglio medio scalato

Il taglio medio scalato di Isabella Ferrari risulta leggermente mosso sulle lunghezze e invece le radici sono quasi piatte. Le scalature sono realizzate in vari punti della capigliatura e inoltre l'attrice ha creato una riga laterale. Questa piega è molto naturale e tutto questo grazie all'asciugatura e all'utilizzo dei prodotti per lo styling. In questo caso l'attrice ha optato per uno spray al sale marino che regala ai capelli l'effetto beach waves.

Per questo taglio medio scalato la bella Isabella ha optato per un biondo platino. La tonalità in questione è perfetta per illuminare la chioma e anche il volto. Per mantenere la nuance sempre brillante si dovranno utilizzare regolarmente dei prodotti adatti.

Nuovi colori

Dopo un taglio tutto nuovo si potrà optare per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi saranno di tendenza i colori molto forti e accesi. Le ragazze che sfoggiano queste nuance stanno spopolando sui vari social e queste sono ispirate dai manga e dai videogiochi. Ci saranno anche i chunky highlights o meglio conosciute come mèches laterali che ricorderanno lo stile unico degli anni '90. La nuova versione delle mèches laterali prevederanno solamente le ciocche frontali tinte in una tonalità fluo.

Ad esempio Dua Lipa sulla sua capigliatura scura naturale ha colorato le due ciocche frontali di arancione: inoltre la tinta inizia alcuni centimetri sotto la radice. Ci saranno anche le tinte pastello come l'azzurro e il rosa. Sui capelli scuri con queste ultime nuance si dovrà fare prima una decolorazione e quindi sarà meglio affidarsi al proprio parrucchiere abituale.

Dua Lipa ha optato anche per il biondo platino: la nuance in questione sarà perfetta per mettere in risalto il viso. In questo caso si potrà creare una coda di cavallo e le ciocche di capelli libere ai lati del volto saranno in perfetto stile anni '90.

I colori da scegliere continuano

Su una chioma già rossa sarà perfetta una nuance molto accesa.

Una donna che non ha paura di osare potrà optare per una tinta bicolor: la capigliatura andrà divisa in due sezioni simmetriche dove una sarà del colore naturale e l'altra sarà tinta. Sul biondo naturale si potrà fare l'abbinamento con il rosa fluo. Invece su dei capelli scuri sarà perfetto il blu elettrico; inoltre su un taglio con la frangia quest'ultima andrà colorata a metà. Va ricordato che senza fare una tinta permanente si potrà scegliere quella temporanea che andrà via dopo alcuni lavaggi e i capelli non si rovineranno: quindi via libera con lo spray o il mascara. Ormai è arrivato il momento più indicato per sfoggiare un nuovo taglio medio scalato e le originali mèches laterali rosa.