Il taglio corto mosso sarà il protagonista di questa estate 2020. In particolare sarà copiata da molte donne la chioma recentemente sfoggiata da Caterina Balivo. Questo hairstyle regalerà un look molto fresco e selvaggio.

Look, il taglio corto mosso

Il taglio corto mosso è stato sfoggiato recentemente da Caterina Balivo durante le sue vacanze insieme ai figli e al marito. La conduttrice solitamente porta un caschetto liscio e lucido di colore corvino, mentre in questi giorni ha voluto dare un po' di tregua alla propria capigliatura e ha messo da parte la spazzola e il phon: in questo modo la chioma è libera di respirare.

Il bob corto in questione può essere asciugato all'aria aperta e il risultato finale è sempre perfetto. Questo taglio corto mosso è ideale per mettere in evidenza il volto della Balivo.

Per realizzare tale hairstyle basterà applicare un prodotto di styling e il look sarà pronto in poco tempo.

Nuovi colori

Dopo avere scelto con molta attenzione un nuovo taglio di capelli si potrà optare anche per una nuova tonalità.

Nei prossimi mesi sarà di tendenza il colore lavanda, il quale potrà essere scelto in molte sfumature: la nuance in questione è un mix perfetto di viola tenue e blu. Questa tonalità potrà essere utilizzata su tutti i tipi di lunghezza, dai pixie alle chiome lunghe. Inoltre sarà ideale su tutti i tipi di carnagione e in questo modo tutte le donne saranno accontentate.

Sui capelli neri o scuri si potranno lasciare le radici al naturale e le lunghezze risulteranno di colore lavanda cenere. Per creare più effetto sulla capigliatura si potrà optare per uno styling mosso. Invece, per un cambiamento molto meno radicale, le radici andranno tinte di color lavanda e invece le lunghezze resteranno al naturale.

Non potrà mancare nemmeno l'icy lavender, questa sarà una nuance più delicata: in questo caso ci saranno dei riflessi biondo ghiaccio e lilla. Questa tonalità sarà perfetta su una base già bionda.

Va ricordato che i capelli andranno sempre ben idratati utilizzando balsami e maschere. Si potranno realizzare anche le mèches laterali con il colore lavanda e il look sarà molto particolare.

Le tonalità da scegliere continuano

Si potrà fare anche l'abbinamento fra Tequila Sunrise sulle ciocche inferiori e lavanda su quelle superiori. Se i capelli saranno sciolti sembrerà un colore unico, mentre invece se si creerà una coda di cavallo ci sarà l'effetto sorpresa.

Le schiariture lavanda saranno perfette su una base bionda o scura. Su una capigliatura riccia si potrà invece optare per una sfumatura lavanda molto accesa.

Invece sul pixie cut sarà perfetta la tinta lavanda icy: in questo caso il colore dell'ombretto dovrà essere rigorosamente blu e lavanda ovviamente. Il biondo lavanda regalerà un look molto soft e naturale. Con il lavanda scuro saranno presenti anche delle ciocche di capelli blu scuro e il risultato finale sarà molto originale.

Questa tinta potrà essere applicata solamente sulle punte o da metà lunghezza in poi. Per colorare solamente le punte si potrà utilizzare a casa una tinta temporanea che andrà via lavando la chioma.

Insomma, questo pare essere il momento più indicato per sfoggiare un taglio corto mosso e la tonalità lavanda.