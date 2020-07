Il taglio capelli con frangia sarà di tendenza in questa estate. L'hairstyle in questione era sfoggiato da Jane Birkin negli anni Sessanta ed è ritornato attuale anche adesso. Questa chioma regalerà un look molto fresco e sarà perfetta in ogni occasione.

Acconciature con frangia

Il taglio di capelli con frangia sarà richiesto da molte donne nei prossimi mesi. Jane Birkin negli anni Sessanta sfoggiava una chioma lunga liscia e molto morbida. Per completare il tutto aveva realizzato una frangetta sfilata: quest'ultima era perfetta per mettere in risalto lo sguardo. Questo taglio di capelli con frangia era di colore castano e il look risultava molto naturale.

Dagli anni Sessanta a oggi la frangetta risulta essere sempre di tendenza e questa è perfetta per aggiungere un tocco originale all'hairstyle. Va ricordato che il dettaglio in questione avrà bisogno di essere accorciata molto spesso: in questo modo il taglio sarà sempre perfetto.

Le acconciature della stagione estiva

Con il caldo insopportabile i capelli lunghi potranno essere acconciati sempre diversamente. Nei prossimi mesi sarà di tendenza lo chignon basso spettinato: quest'ultimo sarà molto veloce da realizzare e basterà solamente un elastico per fermare la capigliatura. Per un look molto glamour si potranno lasciare ai lati del volto due ciocche di capelli. Invece per avere uno stile sbarazzino si potrà optare per dei i mini chignon.

Lo chignon alto sarà perfetto per l'ufficio: questa acconciatura andrà fissata con del gel e delle forcine. Si potrà sfoggiare questa proposta anche alla sera, e la pettinatura dovrà essere abbinata a degli orecchini XXL. In questa lunga carrellata non potrà mancare lo chignon con la treccia e per realizzarlo basterà fare una treccia e fissarla con un elastico.

Successivamente la treccia andrà avvolta su sé stessa e si creerà lo chignon, il quale andrà bloccato con delle forcine gioiello. Per creare la treccia a spina di pesce si dovrà fare una coda di cavallo e questa andrà divisa in due sezioni. A questo punto si dovrà prendere una ciocca piccola di capelli e portarla verso il centro, e la stessa cosa andrà fatta con l'altra sezione.

Si dovrà continuare in questo modo fino alla fine. Questa acconciatura sarà ideale per mettere in risalto le varie tonalità.

Le pettinature continuano

Le doppie trecce potranno essere sfoggiate in piscina o in spiaggia. Si dovrà dividere la chioma con una riga centrale e si dovranno realizzare le trecce su entrambi i lati del capo. Una coda di cavallo alta potrà essere impreziosita da un fiocco o degli scrunchies super colorati. Anche la coda con le bolle sarà una pettinatura molto estiva: per prima cosa si dovrà creare una coda semplice e andrà fissata per tutta la lunghezza a intervalli regolari con degli elastici. Con un foulard e la fantasia si potranno creare tante nuove acconciature: inoltre questo accessorio si potrà trasformare in una comodissima fascia per capelli.

Su un semiraccolto si dovrà creare un effetto texturizzato utilizzando uno spray adatto. Le pinze aiuteranno a tenere sempre i capelli in ordine e il risultato finale sarà molto particolare: il look in questione è sfoggiato da Kaia Gerber e Bella Hadid. Questo potrebbe essere il momento giusto per scegliere un taglio di capelli con frangia e per realizzare anche uno chignon basso.