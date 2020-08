I tagli corti ricci sono molto gettonati in questa estate 2020. Questo tipo di hairstyle è amato non solo dalle donne, ma anche dagli uomini. Le varie proposte arrivano direttamente dai saloni di bellezza, ma anche dai vari social network.

Look, i tagli corti ricci

I tagli corti ricci sono ideali per combattere le alte temperature. Non solo le donne, ma ormai anche molti uomini sono disposti anche a farsi la permanente per sfoggiare una capigliatura mossa e fluente.

I tagli corti ricci possono risultare morbidi: sui capelli bagnati si può applicare uno spray adatto per ondulare la chioma. Poi le varie ciocche vanno raccolte dalle punte alle radici con le mani e asciugate utilizzando un flusso d'aria lento.

Una volta raffreddata, la ciocca va rilasciata.

Invece per creare dei ricci più definiti si possono arrotolare le ciocche bagnate su sé stesse, per poi fissarle sulla testa con dei becchi d'oca. Successivamente si può procedere con l'asciugatura a phon ben caldo e poi completare il tutto con il diffusore. Per rendere i ricci ben definiti si può evitare di utilizzare la spazzola, perché quest'ultima tenderebbe a rendere la chioma molto crespa. Meglio utilizzare sui capelli bagnati un prodotto per lo styling e in questo modo i ricci restano definiti e naturali. Una volta alla settimana si può applicare sulla capigliatura dei prodotti con oli idratanti.

Va ricordato che i prodotti di styling è meglio non applicarli sulla chioma asciutta, perché si appesantirebbe; inoltre i capelli non vanno asciugati all'aria calda del phon, perché il riccio diventerebbe liscio.

Gestire i capelli bianchi e grigi

Prima o poi a tutte le donne compaiono i primi capelli grigi. I capelli assumono tale colore perché all'interno del follicolo pilifero sono presenti delle cellule che sono in grado di produrre la melanina. Queste cellule un po' alla volta muoiono e in questo modo fanno comparire i capelli bianchi.

Questi possono comparire da giovani o molto più avanti con l'età.

Alcune persone optano per una tinta da realizzare una volta al mese, altre per lasciare che la natura faccia tranquillamente il suo corso. In entrambi i casi è comunque meglio curare la capigliatura nel migliore dei modi. Si può optare anche per i colpi di sole, in questo caso si può scegliere un tono che si avvicini al colore naturale.

Inoltre la tinta può essere applicata solamente nelle zone in cui i capelli bianchi si vedono di più. Un'altra idea valida può essere quella di scegliere un gloss o il bagno di colore. Questa tecnica colora la chioma tono su tono e regala anche molta lucentezza: tali prodotti non contengono ammoniaca.

Se il grigio è concentrato sulle tempie o le radici, il parrucchiere deve realizzare una decolorazione dei toni: in questo modo il colore diventerà uniforme su tutta la capigliatura. La chioma in questione può risultare molto secca e quindi si possono utilizzare dei prodotti idratanti. Essi vanno applicati durante il lavaggio. Alcune persone scelgono uno shampoo blu o viola: in questo modo il colore resterà sempre molto brillante.

Inoltre si può optare per un balsamo che contenga arginina o pantenolo: questi due ingredienti doneranno molta forza alla chioma.

Insomma questo pare essere il momento giusto per sfoggiare dei tagli corti ricci. Inoltre seguendo dei semplici consigli si può imparare a gestire al meglio i capelli bianchi o grigi.