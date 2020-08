I tagli capelli con la frangia sono particolarmente di tendenza in questa estate 2020. Questo dettaglio è perfetto per chi ama avere la chioma sempre in ordine. Le proposte in questione possono essere sfoggiate dalle donne di ogni età.

Moda, i tagli capelli con frangia

I tagli capelli con frangia risultano essere molto pratici da portare. La frangia dritta è considerata dagli acconciatori esperti la soluzione più adatta. Il dettaglio in questione può essere più o meno lungo: però la lunghezza ideale è quella che arriva appena sotto le sopracciglia. Questa versione è perfetta sulle chiome lisce, ma per essere acconciata si deve utilizzare il phon, la spazzola o la piastra.

L'accessorio in questione è ideale per valorizzare il volto.

Sulle capigliature ricce si devono evitare le frangette troppo scolpite; invece sui capelli fini è meglio optare per una frangia pari e simmetrica. Quella pettinata di lato è perfetta su ogni tipologia di volto e capello. Per tenere in ordine questo tipo di frangia basta utilizzare del gel o della crema modellante. Inoltre durante l'asciugatura è meglio tenere il phon verso il basso. Invece una frangetta corta è ideale su un volto tondo e inoltre è molto facile da tenere in ordine. La frangia piena riesce ad accorciare i volti lunghi, mentre quella sfilata è ideale su una fronte alta. Quella mossa può essere acconciata utilizzando semplicemente le dita.

Insomma, i tagli capelli con frangia riescono ad accontentare proprio tutti i tipi di donne.

Il wet look

Per combattere il caldo afoso si può optare per l'effetto bagnato e per realizzarlo basta del gel o della cera. Anche la bella Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato questo look per presentare il programma su Italia1 "Battiti Live".

Elisabetta e i suoi capelli lunghi erano abbinati a un make up e a un vestito di colore blu elettrico, per un risultato finale molto glamour.

L'effetto bagnato riesce a resistere in ogni periodo dell'anno e tutto questo perché risulta essere sempre molto versatile. In questo caso le varie proposte arrivano anche dalle passerelle di moda.

Nelle sfilate di alcuni mesi fa, infatti, si sono viste delle acconciature davvero molto particolari.

Proposte da copiare

Il wet look può essere utilizzato anche sul taglio a la garçonne. Le modelle Kaia Gerber e Bella Hadid durante la sfilata di Versace hanno sfoggiato il bob nella versione bagnata. Entrambe avevano pettinato all'indietro i capelli e lasciato liberi alcuni ciuffi intorno al volto, i famosi baby hair, per uno stile molto moderno. Durante la sfilata di Alexander Wang si erano visti dei baby hair che assomigliavano molto a delle sculture e impreziosivano il viso nel migliore dei modi.

Invece On Off aveva optato per delle chiome bagnate e molto voluminose, che ricordavano lo stile degli anni '60.

Mentre Bella Hadid aveva sfoggiato un ciuffo super lucido alla sfilata di Haider Ackermann. L'effetto wet è molto veloce da realizzare e può essere utilizzato anche sui semi raccolti, sulle trecce o sui chignon.

Insomma, il momento più indicato per scegliere dei tagli capelli con frangia pare essere arrivato e può essere il periodo giusto anche per sfoggiare anche l'effetto wet.