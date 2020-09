Molti tagli di capelli saranno di tendenza nell'autunno-inverno 2020. I vari hairstyle saranno perfetti per valorizzare il look di ogni donna. Inoltre tutte le chiome saranno molto facili da gestire e anche da portare.

Look, i tagli di capelli

I tagli di capelli della stagione autunnale e invernale risulteranno irregolari e destrutturati. Le capigliature saranno perfette per ringiovanire nel migliore dei modi un volto. Nei prossimi mesi sarà richiesto da molte ragazze il caschetto: la lunghezza di quest'ultimo arriverà al mento o alla clavicola. Tra i Tagli di Capelli da scegliere ci sarà anche il mid bob con la riga centrale e le punte molto leggere.

Va ricordato che la riga in mezzo o laterale dovrà essere ben delineata utilizzando delle cere, gel o prodotti lucidanti. Questo hairstyle sarà perfetto sui lineamenti affusolati e morbidi; invece andrà evitato su una mandibola molto importante. Ritornerà alla ribalta anche lo shag dalla forma super spettinata. Sulla chioma saranno presenti delle scalature progressive che regaleranno un bel movimento al tutto. Su questa capigliatura le lunghezze saranno più corte sulla parte anteriore e molto più lunghe su quella posteriore. Lo shag si adatterà sia sui capelli folti che su quelli fini. Per rendere l'hairstyle lucido si dovranno utilizzare spray e cere adatte.

Le proposte da copiare continuano

Le chiome lunghe saranno poco scalate e ai lati del viso si potranno creare delle sfilature molto leggere. Per quanto riguarda lo styling si potrà optare per un movimento ondulato molto naturale o per un liscio a piombo. Invece per esaltare perfettamente le teste ricce sarà ideale lo short spiralled che ricorderà gli anni '70.

Questo look sarà ideale per i volti ovali e allungati. Sulle passerelle di moda hanno sfilato delle modelle con frange molto folte. Questo dettaglio avrà il pregio di riproporzionare i lineamenti. Ad esempio le frangette corte valorizzeranno gli ovali perfetti; invece quelle più lunghe addolciranno i lineamenti mascolini e le mascelle troppo evidenti.

Il dettaglio in questione avrà bisogno di poca manutenzione e sarà perfetto per mettere in risalto gli occhi. Un'idea originale sarà quella di pettinare all'indietro tutti i capelli e creare l'effetto wet con del gel.

Accessori

Per completare l'hairstyle si potranno applicare anche degli accessori. Le varie proposte sono state viste durante le ultime sfilate di moda di Londra, Parigi, Milano e New York. Su una coda bassa si potranno applicare un cerchietto o dei fermagli. Per un look originale si potrà attorcigliare una ciocca di capelli e successivamente si potrà applicare un fermaglio di perle. Invece per rinnovare un caschetto classico si potranno realizzare delle schiariture, delle beach waves o applicare una fascia con il fiocco.

Per uno stile anni '80 sarà perfetto un cerchietto bombato. Per creare un'acconciatura romantica si potranno attorcigliare due ciocche laterali e queste andranno fissate dietro la nuca con un fermaglio logato. In questo caso sulle ciocche laterali si potranno creare delle schiariture. Su uno chignon alto saranno ideali delle forcine, per una pettinatura particolare e fresca. Per completare un lob non potrà mancare la riga in mezzo e un fermaglio andrà applicato solo da un lato. Questo è il momento giusto per scegliere dei nuovi tagli di capelli. Inoltre si potranno applicare sulla chioma molti accessori.