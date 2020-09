Ci saranno molti tagli di capelli da scegliere nell'autunno 2020. Questi saranno perfetti per rinnovare il proprio look e accogliere nel migliore dei modi una nuova stagione. I vari hairstyle riusciranno a regalare a ogni donna un look molto glamour.

Look, i tagli di capelli

Sui tagli di capelli si elimineranno le lunghezze stressate e rovinate. In questo modo la capigliatura ricrescerà molto più sana e lucente.Tra i Tagli di Capelli più di tendenza ci sarà il bob: quest'ultimo sarà ideale per una ragazza che non avrà mai paura di osare. Il bob potrà essere realizzato su una chioma riccia perché farà risaltare perfettamente le varie onde.

Va ricordato che prima di creare questo hairstyle si dovranno applicare sui capelli delle maschere nutrienti e rigeneranti. La lunghezza dell'hacked bob arriverà leggermente sotto le orecchie e saranno presenti delle scalature. Per quanto riguarda lo styling si potrà optare per l'effetto spettinato, per un look molto sbarazzino. Sulla chioma in questione saranno perfette delle tonalità vivaci o classiche. In questa lunga carrellata non mancherà nemmeno un taglio corto scalato e con un bel ciuffo laterale.

Nuovi colori

Dopo avere scelto con molta attenzione un nuovo taglio si potrà optare per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il mushroom blonde. Questa nuance assomiglierà molto a un biondo scuro e a un castano chiaro, definire il giusto colore sarà davvero molto difficile.

Il mushroom blonde sta spopolando sui vari social ed è sfoggiato da molte influencer e celebrità. Ad esempio è stato scelto anche da Gigi Hadid e Cara Delevigne. La tonalità in questione sarà perfetta per affrontare la stagione fredda. Per avere una nuance sempre perfetta si dovrà utilizzare regolarmente una maschera colorata.

Inoltre non dovranno mancare lo shampoo e il balsamo delicati.

Il mushroom blonde

L'ispirazione per creare questa tonalità è arrivata dalla natura e più precisamente dai funghi. Quest'ultimi hanno mille tonalità tenui e brillanti. Il mushroom blonde è un mix di toni che vanno dal beige al brown e per finire è stato aggiunto un tocco silver.

La nuance in questione sarà perfetta sulle carnagioni olivastre o molto chiare; inoltre questo colore sarà ideale sui capelli corti, medi o lunghi. Questa sfumatura si adatterà molto bene anche a ogni tipo di styling: quindi via libera con i ricci o il super liscio. Il risultato finale sarà una chioma multidimensionale e glossy con dei riflessi molto particolari. Il momento più indicato per scegliere dei nuovi tagli di capelli è questo. Inoltre si può optare anche per la tonalità mushroom blonde. Con uno stile tutto nuovo una donna non passerà mai inosservata.