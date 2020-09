Molti tagli di capelli potranno essere scelti nell'autunno. I vari hairstyle riusciranno a valorizzare le varie caratteristiche di ogni donna. Le chiome saranno molto facili da mettere in piega e saranno perfette per le ragazze con poco tempo da dedicare a se stesse.

Moda, i tagli di capelli

Tra i tagli di capelli sarà di tendenza il pixie cut: quest'ultimo regalerà un look molto sbarazzino e glamour. La capigliatura in questione sarà perfetta sui visi ovali e allungati. Nei prossimi mesi non mancherà nemmeno il bob e la sua lunghezza arriverà sopra le spalle. Per quanto riguarda lo stylig saranno perfette le pieghe mosse, lisce o ricce.

In questa carrellata di Tagli di Capelli ci sarà anche lo shag che ricorderà lo stile degli anni Settanta e Ottanta. Questa chioma sarà una lunghezza media scalata e super spettinata. Inoltre le varie scalature saranno ideali per incorniciare perfettamente il volto. Prima di qualunque decisione sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato nel proprio salone di fiducia un nuovo taglio si potrà optare anche per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il biondo e potrà essere scelto in molte sfumature. Sarà amato da molte donne il biondo vaniglia e sarà un mix perfetto tra toni dorati e glaciali. Il Vanilla Blonde potrà essere utilizzato su tutta la capigliatura o per creare il balayage: con quest'ultimo si aggiungeranno delle ciocche chiare e scure a contrasto.

Invece per un biondo molto naturale saranno ideali delle mèches chiare e luminose. Sul biondo veneziano saranno presenti delle sfumature dorate e ramate: tuttavia per un look originale si potrà accostare il biondo e il rosa. Il Nordic White sarà un biondo freddo e sarà perfetto sulle carnagioni scure o diafane.

Questa tonalità sarà molto difficile da ottenere e prima si dovranno decolorare e tonalizzare i capelli. Con il bronde si creeranno dei colpi di sole sulla base castana e la chioma sarà molto più luminosa. Il Baby Blonde regalerà uno stile molto sofisticato: per realizzarlo basterà aggiungere delle ciocche chiare sulla base bionda.

Invece sul biondo cenere saranno presenti dei riflessi argentati.

Le tonalità da scoprire continuano

Con il biondo californiano i capelli risulteranno sempre molto naturali e con riflessi chiari a contrasto. Il biondo platino potrà essere abbinato a dei tagli geometrici, a delle onde o a lunghezze XXL. Il Creamy Blonde sarà realizzato grazie a un mix di colori molto caldi. Invece il biondo scuro si adatterà perfettamente a tutte le ragazze: in base alla carnagione la tonalità potrà diventare più dorata, chiara o ramata. Per illuminare il volto si potrà optare per una base cenere e degli highlights icy. Questa tonalità potrà essere utilizzata solamente sulle carnagioni chiare e sarà da evitare su quelle troppo scure.

Per mascherare la ricrescita saranno perfette le radici scure e le lunghezze biondissime. Il biondo miele regalerà alla capigliatura delle sfumature molto preziose e originali: in questo caso i capelli dovranno essere sempre lucenti. Con il Nirvana Blonde le radici saranno scure e sulle lunghezze si creeranno delle sfumature leggere o più nette. Il momento più indicato per scegliere dei nuovi tagli di capelli potrebbe essere proprio questo.