I tagli di capelli lunghi saranno i veri protagonisti dell'autunno 2020. Le chiome andranno scelte in base ai lineamenti del volto. I vari hairstyle sono stati proposti durante le ultime passerelle di moda.

Moda, i tagli capelli lunghi

Sui tagli capelli lunghi saranno presenti delle scalature che regaleranno volume. Per quanto riguarda lo styling saranno perfette delle onde molto morbide. Per completare nel migliore dei modi i Tagli di Capelli lunghi si potrà abbinare una bella frangia. Quest'ultima potrà essere corta, lunga, piena, a tendina o bombata: in questo modo verranno accontentate tutte le donne.

Le capigliature lunghe potranno essere pari e lisce. Invece per avere un look molto originale i capelli potranno essere lunghi davanti e corti dietro. L'inverted bob sarà molto facile da acconciare e regalerà un look molto glamour. In questa lunga carrellata non mancherà lo shag in cui saranno presenti delle scalature molto profonde e lo styling sarà mosso. Sulla chioma in questione l'abbinamento perfetto sarà con una frangetta aperta al centro o piena. I tagli XXL non passeranno di certo inosservati: la chioma dovrà essere sempre molto sana e lucente. Questo hairstyle è sfoggiato da molti anni dalla modella Naomi Campbell.

Altre proposte da copiare

Nei prossimi mesi saranno amate da molte ragazze anche le chiome lunghe, ricce e vaporose.

Per un look originale si potrà creare la riga centrale e abbinare una frangia riccia o un ciuffo. Una nuova tendenza sarà il layered cut; questo taglio sarà azzeccato sui capelli fini perché appariranno molto più voluminosi. Per quanto riguarda la tonalità saranno perfetti dei riflessi multisfaccettati.

Le treccine sulle capigliature lunghe potranno essere utilizzate per realizzare molte nuove pettinature. Su una chioma liscia e con la riga in mezzo si potranno creare delle scalature ai lati del volto in modo da incorniciarlo alla perfezione. Il mullet si adatterà anche sui capelli lunghi; come tocco finale si potrà optare per una frangetta corta e sfilata.

Nuovi colori

Dopo avere scelto un nuovo hairstyle si potrà optare per una nuova tonalità. Nella stagione autunnale saranno di tendenza le mèches. La chioma bicolor era sfoggiata negli anni '90 da Geri Halliwell delle Spice Girls: più precisamente la cantante portava i capelli rossi con le mèches bionde. Invece ultimamente Beyoncé ha creato delle mèches non ben definite. L'influencer Sable Yong sui capelli dalla base scura ha creato delle ciocche bianche per un risultato finale molto originale. Prima di qualunque decisione sarà meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere. Il momento giusto per scegliere dei nuovi tagli di capelli lunghi è arrivato. Inoltre si potranno sfoggiare anche le famose mèches bicolor.