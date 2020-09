L'autunno 2020, ormai alle porte, porterà in dote nuovi tagli di capelli per over 40 e non solo; di possibilità ce ne sono tante ed anche le ragazze più esigenti avranno a disposizione varie possibilità.

Look, i tagli di capelli

Tra i tagli capelli over 40 c'è sicuramente il natural inversion che si concretizza in una chioma lunga con delle scalature molto evidenti. Grazie a quest'ultime il volto verrà incorniciato nel migliore dei modi anche se, come ovvio che sia, la lunghezza della capigliatura e le varie sfilature andranno personalizzate in base ai lineamenti. Ad esempio su un viso tondo i contorni andranno lasciati più lunghi, su quello ovale andranno invece realizzate molte più scalature.

In questa carrellata di tagli capelli si potrà optare anche per una chioma tutta tonda, in questo caso la capigliatura andrà scalata tutta nella stessa misura creando così un volume molto omogeneo. L'hairstyle in questione potrà essere asciugato naturalmente all'aria, per uno stile molto sbarazzino. Su dei capelli molto spessi ideale sarà il classico bob: per rendere il look più originale si potrà anche creare un undercut nelle zone della nuca e delle basette. Con tale tipo di chioma i tempi di asciugatura diminuiranno sensibilmente.

Nuova acconciatura

Dopo un taglio tutto nuovo si potrà optare anche per una nuova pettinatura. Un esempio interessante in tal senso arriva da Giulia De Lellis che sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2020 ha sfoggiato dei capelli lunghi e morbidi optando per uno chignon alto che ne ha slanciato la figura.

In questo tipo di acconciatura le ciocche frontali sono lasciate libere, il tutto regala un look molto romantico, l'ideale per un matrimonio o per eventi molto glamour.

Come realizzare lo chignon

Per creare la pettinatura di Giulia si dovrà realizzare una coda alta con le ciocche frontali che vanno lasciate libere.

A questo punto le lunghezze andranno raccolte in un messy bun e fissate con delle forcine. Le ciocche frontali andranno inoltre arricciate con la piastra e vaporizzate poi con uno spray termoprotettore: questo prodotto andrà applicato sulla chioma bagnata e poi asciutta. In tal modo i capelli risulteranno morbidi e idratati.

A creare l'acconciatura di Giulia De Lellis è stata Cinzia Bozza. Questo periodo è veramente il più indicato per scegliere dei nuovi tagli capelli over 40, inutile attendere ancora, l'autunno è alle porte.