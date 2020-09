Il taglio di capelli che sarà di tendenza nell'autunno-inverno 2020-2021 sarà senza nessun dubbio il wavy bob. Quest'ultimo sarà perfetto per rinnovare il proprio look e la chioma potrà essere sfoggiata in ogni occasione.

Moda, il taglio di capelli

Sul taglio di capelli in questione si possono creare delle scalature o la sua lunghezza può essere pari. Un wavy bob può essere lungo o corto e inoltre è consigliato su un capello spesso. Per completare il tutto si può optare per la riga laterale e questa è perfetta su un volto lungo; invece quella centrale è indicata su una fronte bassa. Lo styling del caschetto mosso deve risultare molto spettinato, per uno stile sbarazzino.

Per valorizzare nel migliore dei modi questo taglio di capelli si può utilizzare la piastra, per regalare un bel movimento alle varie ciocche. Inoltre i capelli possono essere tinti con l'effetto shatush, per un look molto originale. Il caschetto mosso e vaporoso è stato sfoggiato anche da molte celebrità. L'ultima a scegliere questo hairstyle è stata Jennifer Lopez che ha optato anche per una tonalità chiara e più precisamente il biondo dorato.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si può scegliere anche una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il biondo e questo sarà proposto in molte sfumature. La nuance non può essere realizzata a casa e quindi è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere.

Le varie proposte sono state create nei saloni più famosi. Una lunghezza media può essere abbinata a un biondo caldo o freddo ed entrambi leggermente sfumati. Sulla chioma si possono realizzare un ciuffo laterale o una frangia piena; inoltre la piega deve risultare mossa. Il taglio è stato ideato da Italian Style Framesi.

Invece Wella Mitù ha scelto una capigliatura scalata, mossa e di tonalità biondo oro: alcune ciocche sono illuminate da schiariture fredde. Una chioma media corta può essere valorizzata da un biondo freddo con radice e punte scure. Look creato da Ash per Wella.

Altre nuance da copiare

Il biondo scuro è perfetto in ogni stagione e può essere illuminato dal balayage o da sfumature leggermente più chiare intorno al volto.

Questa tendenza capelli arriva direttamente dai saloni Framesi. Il biondo cenere può essere abbinato a un taglio scalato: hairstyle perfetto per una donna che vuole essere sempre al centro dell'attenzione. Va ricordato che per avere sempre una tonalità brillante si devono utilizzare dei prodotti adatti. Quindi non devono mai mancare uno shampoo e il balsamo per i capelli colorati. Il momento giusto per creare un nuovo taglio di capelli è questo. Inoltre si può scegliere anche la tonalità bionda.