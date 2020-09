Un taglio di capelli sarà molto gettonato nell'autunno 2020. Più precisamente sarà amata da molte donne la rivisitazione del box bob sfoggiata da Alessandra Amoroso. L'hairstyle regala alla cantante un look fresco e sbarazzino.

Look, il taglio di capelli

Il taglio di capelli di Alessandra Amoroso risulta essere cortissimo e sui lati sono presenti alcune sfilature. Per completare il tutto la cantante ha creato una frangetta corta che mette in risalto lo sguardo. Inoltre Alessandra con il suo box bob è ritornata al suo castano scuro naturale. La cantante del singolo Karaoke all'inizio dell'estate portava un bob di tonalità ghiaccio.

Quindi ha fatto un bel cambiamento per la stagione autunnale. Questo taglio di capelli è perfetto su quasi tutti i lineamenti; invece sui volti meno ovali è meglio evitare la frangia e creare un ciuffo laterale lungo. L'abbinamento dell'hairstyle con un colore unico lo rende ancora più geometrico e originale.

Altre chiome da copiare

Ultimamente anche Jennifer Lopez ha pensato di rinnovare il suo look e ha realizzato un nuovo taglio. La cantante ha optato per il curly bob, per uno stile molto rock e irresistibile. Per quanto riguarda la tonalità sulla chioma della bella Jennifer, sono presenti delle sfumature color miele. La capigliatura in questione è perfetta per incorniciare e illuminare il viso della Lopez.

Il curly bob è stato realizzato da Chris Applteon, parrucchiere di fiducia della cantante. Chris ha anche mostrato la capigliatura in uno scatto pubblicato su vari social e ovviamente ha ottenuto moltissimi like. Non contenta JLo ha sfoggiato anche la versione liscia del caschetto e il risultato finale è sempre molto glamour.

Come creare il caschetto mosso

Oltre a Jennifer Lopez aveva sfoggiato il caschetto mosso anche Cristiana Capotondi durante l'ultima Mostra del Cinema di Venezia. Per realizzare lo styling di questa chioma basta utilizzare un ferro: in questo modo si creeranno delle onde ben definite e molto morbide. Invece per fissare il tutto si possono utilizzare dei prodotti volumizzanti o delle lacca.

Non deve mancare nemmeno un prodotto per eliminare il crespo, per dei capelli sempre perfetti. Per creare delle waves morbide si può provare anche con una piastra molto sottile. Prima di qualunque decisione sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere abituale. In questo modo lui troverà sempre la soluzione più indicata in base ai lineamenti e alla tipologia della capigliatura. Questo è il momento più indicato per scegliere un nuovo taglio di capelli. Oppure si può realizzare anche il curly bob di Jennifer Lopez.