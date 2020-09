Molti tagli di capelli saranno di tendenza nell'autunno-inverno 2020-2021. Le chiome fluenti saranno ideali per le donne di tutte le età. Le varie proposte sono state ideate dai saloni più famosi del momento.

Moda, i tagli di capelli

I tagli di capelli sono i veri protagonisti di questa stagione. In questo caso si può optare per il classico caschetto o il long bob: entrambi gli hairstyle risultano essere molto versatili, perfetti per cambiare look in ogni occasione. Sul caschetto alla francese si può creare una frangia alla Jane Birkin e per quanto riguarda lo styling è perfetta la piega wavy e destrutturata.

Tra i Tagli di Capelli da prendere in considerazione non vanno dimenticati nemmeno il french bob e lo shag. Su quest'ultimo sono presenti delle scalature multistrato che regalano movimento e volume alla chioma. Per completare il taglio si può realizzare una frangia lunga e aperta. Va ricordato che sulle varie capigliature si possono creare delle schiariture nette solamente sulle punte. Per le chiome medio-corte si può optare per il famoso pixie cut abbinato a una frangetta pettinata in avanti, per un look molto fresco. La lunghezza dei caschetti arriva alle orecchie, la forma risulta arrotondata ed è presente un ciuffo maxi. Back to Sixties ha ideato un bob leggermente scalato e con una frangia grafica.

I capelli lunghi risultano molto pieni, lucidi e con movimento sulle punte. Inoltre le varie scalature incorniciano perfettamente il volto. Per quanto riguarda le tonalità si possono creare delle schiariture per avere molta più luminosità sui capelli e sul viso. Sulle chiome più scure sono perfette delle graffiature uniformi tono su tono.

Nei prossimi mesi sarà di tendenza anche il biondo da scegliere in varie sfumature: quindi via libera con il biondo miele, biondo grano e burro.

Acconciature

Dopo avere scelto un nuovo taglio si può optare anche per delle nuove pettinature. In questo autunno-inverno 2020-2021 saranno di tendenza i codini.

Questa pettinatura ricorda molto gli anni dell'infanzia e delle giornate passate a scuola. Sfoggia i codini con molta disinvoltura anche Hailey Bieber. L'acconciatura in questione è perfetta sui capelli medi e lunghi, per uno stile molto glamour. Questa proposta è molto facile da realizzare e per prima cosa si deve fare una riga centrale: in questo modo la chioma è divisa in due sezioni perfettamente uguali. A questo punto si crea una coda alta laterale utilizzando la prima sezione e lo stesso procedimento va utilizzato anche dall'altro lato. Hailey Bieber per rendere il suo look ancora più originale ha optato per l'effetto wavy sulle lunghezze. Per creare questo effetto si può utilizzare uno spray al sale marino o l'arricciacapelli.

Anche Ariana Grande ha scelto le code laterali alte e lei porta lisce e con le punte rivolte verso l'alto.

Altro look da copiare

Un'altra proposta da copiare è la coda alta con frangia laterale. L'acconciatura in questione risulta essere molto elegante ma può essere abbinata a qualsiasi tipo di outfit. Ultimamente sta sfoggiando questa proposta anche Bella Hadid. La coda alta con il ciuffo laterale è ideale per le chiome lunghe. Creare la pettinatura è molto facile: si deve spostare la riga di lato e fermare momentaneamente il ciuffo frontale. A questo punto si devono raccogliere tutti i capelli, realizzare una coda alta e fermare il tutto con l'elastico. Il ciuffo frontale può essere posizionato dietro all'orecchio e fissato con una forcina sulla nuca.

Per tenere ben ferma la frangia si può utilizzare del gel o dell'olio per capelli. Invece Kylie Jenner lascia sempre la frangia laterale sciolta e molto morbida. Il momento più indicato per scegliere dei tagli di capelli è questo. Inoltre si possono creare varie acconciature, per un look molto più sbarazzino.