Il taglio medio gettonato nell'autunno 2020 sarà quello sfoggiato da Priyanka Chopra. L'attrice ha mostrato il suo nuovo hairstyle tramite una foto pubblicata in vari social. Questa chioma le regala un'immagine molto più fresca e frizzante.

Look: il taglio medio

Il taglio medio di Priyanka Chopra risulta essere scalato ai lati del volto e quest'ultimo viene incorniciato perfettamente. Per completare il tutto l'attrice ha abbinato una frangia lunga e leggera che mette in evidenza lo sguardo. Invece per quanto riguarda lo styling Priyanka ha creato un'asciugatura mossa. Su questo taglio medio dal colore naturale sono state realizzate delle schiariture: in questo modo sulla chioma è presente un bel movimento.

La capigliatura è perfetta su un volto ovale; invece su un viso allungato è meglio pettinare le punte verso l'esterno. Invece su un viso tondo è sempre meglio tenere la chioma aderente al volto e si deve evitare la frangia.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si può optare per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il chocolate almond: per chi non lo conoscesse si tratta di una base scura la quale viene illuminata da alcuni riflessi beige dorato. Questo castano morbido risulta essere molto profondo e originale. Il chocolate almond regala alla chioma un risultato finale molto naturale; inoltre la tonalità è perfetta per illuminare nel migliore dei modi l'incarnato.

La nuance in questione è ideale per rinnovare o semplicemente rinfrescare l'hairstyle. Per realizzare questa colorazione è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere abituale. In questo modo il risultato finale sarà impeccabile e invidiato da molte amiche. Per mantenere sempre la nuance brillante è consigliato utilizzare sempre dei prodotti adatti.

Consigli da seguire

Il chocolate almond è anche di facile manutenzione perché il colore viene applicato soprattutto sulle lunghezze. In questo modo i vari appuntamenti dal parrucchiere sono molto più distanziati. La tonalità è perfetta su ogni tipo di lunghezza e in questo modo tutte le ragazze sono accontentate.

Va ricordato che molte celebrità hanno scelto questa sfumatura. Ad esempio Kim Kardashian sfoggia con molta disinvoltura il chocolate almond: il suo taglio è stato creato dal colorista Chris Appleton. La chioma castana è portata anche dalla modella Gabrielle Caunesil e Julia Restoin Roitfield. A questo colore può essere abbinato il famoso Wavy Bob: quest'ultimo è stato scelto anche dalla cantante Jennifer Lopez. Questo è il momento giusto per realizzare un taglio medio e anche la tonalità chocolate almond.