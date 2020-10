I tagli capelli lunghi saranno i veri protagonisti dell'autunno-inverno 2020-2021. I vari hairstyle risulteranno essere molto moderni e glamour. Le chiome sono state ideate dai parrucchieri internazionali e italiani.

Look, i tagli capelli lunghi

I tagli capelli lunghi potranno essere sfoggiati in mille modi diversi. Ad esempio Framesi ha creato una capigliatura scalata e con il ciuffo a tendina. Per completare il tutto ha valorizzato una chioma bionda con delle schiariture. Art Hair Studios by Wella ha realizzato un ciuffo lungo che arriva sotto il mento e ha abbinato la riga centrale, per un look molto sbarazzino.

Tra i tagli capelli lunghi non mancano nemmeno quelli di tonalità rossa: in questo caso la chioma risulta pari e dallo stile retrò. Questo hairstyle è stato proposto da Kerrie DiMattia. Invece De Lorenzo ha optato per delle scalature e sfumature molto leggere che regalano un bel volume al tutto.

Gli hairstyle da copiare continuano

Per vivacizzare le capigliature sfilate si può optare per il balayage e lo shatush: look ideale per le over 50 e 60. Nadia Bouchikhi ha creato sulle chiome la riga laterale e delle schiariture molto leggere; Trinity ha optato per le tonalità cioccolato e moka. Sophie Amelia ha realizzato delle capigliature con il ciuffo lungo: l'hairstyle in questione è perfetto per nascondere le rughe e per le over 40.

La frangia è un dettaglio che non deve mai mancare e Adam Reed la suggerisce bombata o corta e pari. Su un volto paffuto è perfetta la frangetta irregolare; invece su un viso ovale allungato si può optare per quella sfilata e scalata che ricorda gli anni '80. Su dei capelli lunghi si possono creare delle onde molto delicate.

Per completare l'hairstyle sono perfetti dei ciuffi a tendina: proposta ideata da Felicitas Ordàs.

Acconciature

Ultimamente sono amate da molte donne le varie acconciature sfoggiate da Lana Del Rey. La cantautrice un po' di tempo fa aveva optato per un raccolto molto chic: questo era abbinato a un make up originale.

Lana ha creato anche un semi raccolto dallo stile vintage. La pettinatura in questione mette in risalto i vari riflessi dorati della chioma. La cantautrice molto spesso sfoggia i capelli sciolti dove le lunghezze risultano ramate con le radici scure. In questa lunga carrellata non manca nemmeno la capigliatura sciolta con le punte girate verso l'interno. La modella sulla sua chioma ha creato un mosso retrò che ricorda gli anni '40. Inoltre per uno stile anni '70 i capelli sono sciolti, mossi e con la riga centrale. La cantante di Born to Die ha optato per dei capelli con la riga laterale, di tonalità chiara e con sfumature ramate. Lana ha realizzato un semiraccolto con molta cotonatura nella parte alta della testa e sono presenti dei ciuffi liberi ai lati del volto.

Questo è il momento più indicato per realizzare dei nuovi tagli capelli lunghi e scegliere le acconciature di Lana Del Rey.