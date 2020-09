I tagli di capelli medi saranno di tendenza nell'autunno-inverno 2020-2021. Le chiome saranno molto versatili e inoltre regaleranno un look molto glamour. Gli hairstyle sono stati proposti dalle celebrità.

Moda, i tagli di capelli medi

I tagli di capelli medi potranno essere acconciati sempre diversamente. Hailey Bieber ultimamente sta sfoggiando una capigliatura scalata sui lati del volto e con la riga centrale. Un'idea originale può essere quella di realizzare un raccolto e di lasciare sciolte le ciocche sul davanti. In questo modo il look ricorderà molto gli anni '90. Tra i Tagli di Capelli medi si può prendere in considerazione quello di Margot Robbie.

L'attrice ha optato per una chioma con le lunghezze simmetriche e la riga laterale. L'hairstyle è perfetto sui capelli fini perché crea un bel volume al tutto. Per quanto riguarda lo styling Margot ha optato per una piega leggermente mossa, per un look molto naturale. Per realizzare questa proposta basterà utilizzare uno spray texturizzante.

Gli hairstyle da copiare continuano

Invece Emma Roberts ha abbinato al taglio la tonalità biondo chiaro con le radici scure: questa nuance avrà bisogno di pochissima manutenzione e ritocchi. Questo look è sfoggiato anche da Kaia Gerber e Emily Ratajkowski. Emilia Clark ha creato una lunghezza media con sfumature bionde, per uno stile molto glamour. La modella Georgia May Jagger ha optato per una capigliatura molto riccia.

Per mettere in risalto la texture wavy si possono utilizzare delle spume o lo spray al sale marino. La lunga carrellata termina con la capigliatura di Taylor Swift dove ha pensato di creare una frangia piena. Quest'ultima può essere anche più lunga e laterale. Prima di qualunque scelta è meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere abituale.

Lui in questo modo troverà sempre la soluzione più adatta in base alla tipologia del viso e anche dei capelli, per un risultato finale perfetto.

Chiome corte

Charlène di Monaco ha rinnovato il suo look e ha optato per una capigliatura corta che le regala un look molto sbarazzino e fresco. Più precisamente la principessa ha realizzato un caschetto la cui lunghezza pari arriva leggermente sotto le orecchie.

Per completare il tutto è presente una frangetta corta che mette in evidenza lo sguardo della bella Charlène. La tonalità bionda della chioma è molto più scura sulla parte frontale e sul resto risulta essere platino. L'hairstyle in questione è indicato per i volti perfettamente ovali. Questo è il momento più indicato per scegliere dei nuovi tagli di capelli medi. Inoltre si può creare anche la chioma corta di Charlène di Monaco.