I tagli capelli medi saranno di tendenza nell'autunno 2020. Tutte le chiome saranno molto facili da portare e saranno perfette in ogni occasione. I vari hairstyle potranno essere sfoggiati dalle donne di ogni età.

Look, i tagli capelli medi

Sui tagli capelli medi si può optare per ogni tipo di styling: quindi via libera con il liscio, il mosso e il riccio. Una chioma richiesta da molte ragazze è il caschetto. La lunghezza di quest'ultimo può arrivare sopra le spalle o può essere scelto anche nella versione più lunga. Questo tipo di capigliatura può essere abbinata a ogni tipo di tonalità: quindi si può optare per il castano, il biondo miele, il ramato, il rosso e il castano.

Inoltre sui tagli capelli medi si possono sperimentare anche nuove tecniche di schiaritura come il contouring, il balayage e il face framing. Un dettaglio che non può mai mancare è senza nessun dubbio la frangia. Quest'ultima può essere corta, a tendina o lunga e tutto questo in base alle varie esigenze di ogni donna. Va ricordato che la frangia è ideale anche sui capelli ricci o mossi. Prima di realizzare un nuovo hairstyle è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia.

Nuovi colori

Dopo avere scelto con molta attenzione un nuovo taglio si può optare anche per una nuovissima tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il white chocolate: questo ricorderà perfettamente il cioccolato bianco.

Questa nuance risulta essere molto chiara, cremosa, raffinata, morbida e non troppo fredda. Il white chocolate è perfetto su ogni tipo di carnagione; inoltre questo colore è ottimo per valorizzare un semplice bob o delle onde morbide. La sfumatura è in grado di illuminare il volto nel migliore dei modi.

Per creare la nuance in questione è sempre meglio affidarsi a un professionista perché i capelli devono essere prima decolorati. Durante questa fase si deve fare molta attenzione a salvaguardare lo stato di salute della chioma e a utilizzare dei prodotti di ultima generazione.

Consigli da seguire

Il white chocolate ha bisogno di molte cure e quindi si devono utilizzare regolarmente dei prodotti nutrienti.

Quindi non devono mancare uno shampoo delicato e un conditioner professionale da utilizzare in pochissima quantità e per ottimi risultati. Sono da evitare shampoo, balsamo e maschere non di ottima qualità: questi possono risultare troppo aggressivi sui capelli e di conseguenza rovinarli. Ogni 20 giorni si deve ritornare in salone per tonalizzare la schiaritura, per una nuance sempre golosa. Questo è il momento più indicato per realizzare dei nuovi tagli capelli medi. Inoltre si può creare anche la tonalità white chocolate, per un look molto glamour e irresistibile.