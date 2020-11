I tagli di capelli scalati sono molto gettonati in questo inverno. Tutte le chiome sono perfette per mettere in primo piano il volto. Inoltre le varie sfilature regalano volume e movimento alla capigliatura. Le proposte sono state viste durante le ultime Fashion Week.

Moda, i tagli di capelli scalati

Le acconciature scalate possono essere corte, medie o lunghe e in questo modo anche le donne più esigenti vengono accontentate. Le lunghezze medie risultano essere sempre molto versatili. Si possono aggiungere anche delle sfilature più o meno accentuate per regalare un look bon ton o rock. Per quanto riguarda lo styling si può creare una piega liscia.

I tagli capelli medi e scalati possono essere abbinati a dei ricci. Tra i vari tagli capelli scalati non può mancare il caschetto: quest'ultimo può essere lungo davanti e corto dietro, oppure si può scegliere il caschetto più lungo o un chin-lenght bob. La chioma in questione è ideale per incorniciare perfettamente il viso.

Gli hairstyle da scegliere continuano

Invece le capigliature lunghe e ovviamente scalate sono delle basi perfette per realizzare molti tipi di acconciature. Va ricordato che le lunghezze XXL devono essere mantenute sempre in perfetta salute e quindi si possono utilizzare lo shampoo, il conditioner e la maschera. Sui capelli fini si possono realizzare delle sfilature: in questo modo si creerà un bel movimento al tutto.

Inoltre la chioma apparirà più voluminosa e corposa. Su un'hairstyle mosso si può abbinare una bella frangia laterale o piena, per uno stile molto glamour. Una scalatura molto più pronunciata può essere realizzata su una chioma con dei boccoli morbidi e vaporosi.

Nuovi colori

Dopo un nuovo taglio si può scegliere anche una nuova tonalità.

Nei prossimi mesi sarà di tendenza il castano scuro sfoggiato da Giorgia Palmas. La conduttrice dopo la nascita di Mia, ha abbandonato le punte biondo dorato e ha optato per questa nuova nuance. La chioma è anche illuminata da qualche punto luce di colore biondo scuro molto caldo. Il castano scuro sta divinamente sulla capigliatura di Giorgia Palmas.

Inoltre le regala un look molto più fresco e anche sbarazzino. Quando si prende in considerazione questo tipo di tonalità si deve controllare il colore della carnagione e poi decidere la sfumatura più adatta. Il castano scuro rende i capelli di Giorgia molto più lucidi e sani. Il momento per rinnovare il proprio look e scegliere dei nuovi tagli di capelli scalati potrebbe essere finalmente arrivato. Inoltre si può anche realizzare la tonalità castano scuro.