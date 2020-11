Ci sono davvero molti tagli di capelli di tendenza in questo inverno 2021. Diverse chiome sono perfette per avere un look molto glamour e possono essere scelte dalle donne di tutte le età.

Look, i tagli di capelli

Tra i tagli di capelli più gettonati dei prossimi mesi si può optare per il classico bob. Quest'ultimo può essere asimmetrico, wavy, long, alla francese, con la frangia o senza. Va anche ricordato che il carré ha bisogno di pochissima manutenzione. Quindi l'hairstyle in questione può essere scelto da una ragazza che ha poco tempo da dedicare a se stessa per via del lavoro. Ultimamente il caschetto è stato scelto anche da Alessandra Mastronardi, Arisa, Elodie e Taylor Hill.

Nel periodo del lockdown di marzo Jennifer Lopez aveva realizzato un' acconciatura molto "casalinga" e più precisamente aveva optato per il bun.

Fra i Tagli di Capelli invernali non può mancare la frangia che può essere a tendina, mini, sfilata o piena.

Altri hairstyle da copiare

Per quanto riguarda le acconciature si possono creare delle treccine e la ponytail. La cantante Alicia Keys ha recentemente sfoggiato delle treccine a raso: quest'ultime partono dalle radici e sulla nuca sono presenti dei motivi decorativi.

Sono tornati di tendenza anche i ricci afro, che sono stati scelti anche da molte celebrità.

In questa lunga carrellata delle chiome più richieste non può mancare nemmeno l'undercut molto grintoso di Demi Lovato.

Mentre Kim Kardashian ha optato per delle trecce twist; invece Valentina Ferragni e Lily Collins hanno creato un mezzo raccolto abbellito con dei fiocchi.

Tutte queste pettinature sono molto facili da realizzare e sono perfette per ogni occasione.

Il caschetto di Katy Perry

Per la prima volta da quando è nata la figlia Dasy, è ritornata sul palco Katy Perry e lo ha fatto sfoggiando un look tutto nuovo.

La cantante portava un caschetto liscio e con la riga laterale. Per quanto riguarda la tonalità, Katy aveva optato per il biondo platino. Invece in passato la cantante aveva sperimentato vari colori fiabeschi e aveva ottenuto sempre molto successo. Il creatore di questa capigliatura è il colorist Rick Henry.

Per avere un biondo platino perfetto è consigliabile scegliere dei prodotti privi di colorazioni. Inoltre per mantenere la nuance brillante è sempre meglio utilizzare lo shampoo e il balsamo per i capelli colorati. Il consiglio è sempre quello di affidarsi a un colorist esperto, per evitare brutte sorprese finali.

Insomma, questo pare essere il momento più indicato per scegliere e realizzare dei nuovi tagli capelli, anche per avere un look che non passa di certo inosservato.