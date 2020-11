Molti tagli capelli corti da prendere in considerazione in questo autunno-inverno 2020-2021. Le chiome possono essere abbinate anche a delle colorazioni molto particolari. I vari hairstyle possono essere sfoggiati dalle donne di ogni età.

Look, i tagli capelli corti

Tra i tagli capelli corti si può optare per il pixie cut portato da Charlize Theron: l'attrice ha scelto una versione molto più morbida e glamour. In questo momento è di tendenza il French bob, la cui lunghezza arriva alle orecchie. Per completare il French bob si può abbinare una frangia o un ciuffo laterale. Invece per quanto riguarda la tonalità si può optare per il biondo; le schiariture possono essere realizzate sui capelli castani o biondi, per creare un bel movimento.

Il caschetto corto può essere liscio, mosso, riccio o ondulato e in questo caso lo stile ricorda gli anni '20 e '80. Sui tagli capelli corti si possono creare delle scalature molto leggere.

Le chiome da copiare continuano

Si devono evitare tutti i tagli troppo geometrici e i colori troppo decisi. In questa lunga carrellata non può mancare il bowl cut con delle frange lunghe e importanti. Per lo styling si può optare per il liscio o delle onde molto morbide. La frangia è ideale per completare nel migliore dei modi l'hairstyle. Il dettaglio in questione può essere bombato, mosso o a tendina: su quest'ultima si possono realizzare alcuni ciuffi colorati. Molti saloni hanno creato una frangia lunga, la cui lunghezza arriva agli occhi, per un look molto misterioso.

Prima di qualunque decisione è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere. Lui in ogni caso troverà sempre la proposta più adatta per ogni ragazza, per un risultato finale molto soddisfacente.

La chioma media di Elena Sofia Ricci

Ultimamente Elena Sofia Ricci ha rinnovato il suo hairstyle e ha creato un bel taglio medio mosso.

Più precisamente l'attrice ha creato un long bob. Inoltre per mettere in risalto lo sguardo è presente un ciuffo laterale. Sulla chioma sono presenti anche delle leggere schiariture tono su tono che regalano un bel movimento al tutto. Con questo gioco di luci e ombre il volto risulta essere molto più luminoso.

Le schiariture sono ideali anche per non appiattire troppo la capigliatura se si crea una piega liscia anziché mossa. Questo hairstyle può essere sfoggiato anche dalle donne over 50, per avere uno stile molto chic e originale. La chioma ha anche bisogno di pochissima manutenzione e quindi è indicata per una donna sempre di corsa. Questo è il momento giusto per sfoggiare dei nuovi tagli capelli corti. Inoltre si può anche realizzare il long bob dell'attrice Elena Sofia Ricci.