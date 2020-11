Molte acconciature sono gettonate in questo autunno-inverno 2020-2021. Tutte queste proposte sono molto facili da realizzare e anche da portare. Le varie pettinature sono perfette per lo shopping natalizio se ci sarà la possibilità o per restare a casa.

Look, le acconciature

Queste acconciature possono essere scelte anche per lo smart working. Le proposte arrivano dal vasto mondo dei social e anche dalle passerelle. Per creare dei look originali per prima cosa servono dei fermagli, elastici, nastri per fermare le code e maxi scrunchie. Tra le acconciature si può optare per l'immancabile coda di cavallo.

In questo caso si può scegliere la versione senza elastici e con la ciocca arrotolata su se stessa per tenerla ferma. Poi esistono le declinazioni flipped e double: quest'ultima è una coda doppia molto scenografica ed è stata creata da Rachel Salih. Invece le donne con molta manualità possono optare per le trecce. La pettinatura in questione può essere classica o si possono aggiungere dei foulard o dei nastri colorati.

Nuovi colori

Dopo avere scelto una nuova acconciatura si può optare anche per delle nuove tonalità. Queste possono essere sfoggiate anche per le feste natalizie e con la speranza di poterle trascorrere in compagnia degli affetti più cari. Un desiderio di molte donne è quello di sfoggiare una nuance molto naturale e femminile.

La tinta più richiesta in salone è il castano ramato. La nuance in questione è perfetta sulle carnagioni chiare. Poi non va dimenticato nemmeno il biondo mielato, portato anche da Jennifer Aniston e J-Lo. Il biondo champagne può essere scelto dalle over 35 ed è ideale sulla pelle ambrata o chiara. Queste tonalità portano freschezza, luminosità e regalano un effetto anti-age al volto.

Ultimamente Selena Gomez e Demi Lovato hanno scelto la nuance cioccolato dark.

Consigli sui trattamenti da utilizzare

Va ricordato che la tinta deve essere sempre ben mantenuta. Per arrivare alle feste natalizie con una capigliatura brillante è consigliato realizzare il colore qualche giorno prima. In salone si può anche optare per un trattamento con azione glossante e tonalizzante, per creare una pellicola invisibile sui capelli per proteggere il colore.

A casa si devono evitare i lavaggi troppo frequenti e anche gli shampoo troppo aggressivi. Quindi si possono scegliere dei prodotti professionali molto delicati. A seguire si può utilizzare una maschera nutriente adatta per i capelli colorati. Per la tinta fatta a casa è sempre meglio scegliere prodotti di marca che sono molto più affidabili. Questo è veramente il momento più indicato per scegliere delle nuove acconciature e anche tonalità.