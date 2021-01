Il taglio corto è di tendenza in questo inverno 2021. In particolare si può optare per la chioma sfoggiata da Alba Parietti. Questo hairstyle regala alla conduttrice un look molto più giovanile. Inoltre la capigliatura è perfetta per ogni occasione.

Look, il taglio corto

Sul taglio corto di Alba sono presenti delle leggere scalature che regalano un bel movimento al tutto. Per quanto riguarda lo styling la conduttrice ha optato per un mosso spettinato, per uno stile molto originale. La conduttrice oltre a creare questo wob ha voluto rinnovare anche la tonalità e ha creato delle mèches dorate. Quest'ultime sono perfette per illuminare perfettamente il volto di Alba.

Inoltre la tonalità valorizza anche il taglio e l'asciugatura. Il taglio corto in questione è ideale su un viso regolare come quello della Parietti. L'hairstyle è perfetto per avere un look molto chic e glamour al tempo stesso.

Tinte fatte in casa

Tutto questo tempo passato tra le mura domestiche fa rimandare l'appuntamento dal parrucchiere. Però ha anche offerto la possibilità di sperimentare tante nuove tinte fai da te. La natura regala sempre ottimi prodotti per esaltare i capelli rossi, biondi o scuri. Queste non sono vere e proprie tinte, ma sono perfette per rendere la chioma più sana, robusta e luminosa. Va ricordato che solamente alcune polveri sono perfette per coprire i vari capelli bianchi. Quindi esiste la polvere di Lawsonia o meglio conosciuta come polvere di henné e regala dei meravigliosi riflessi rossi.

Quest'ultima ci mette alcuni giorni a fissarsi veramente sui capelli. Di solito si utilizzano 100 g di henné e si deve versare l'acqua bollente a filo, per ottenere una crema da utilizzare sulla capigliatura. Per avere un colore molto più duraturo è meglio aggiungere due cucchiaini di succo di limone o un cucchiaino di yogurt. Lasciare in posa una o due ore e risciacquare la chioma.

Altri rimedi da conoscere

Per avere delle sfumature più scure si può utilizzare la polvere di mallo di noce: si tratta della parte interna della buccia che riveste la noce. In questo caso il procedimento è uguale all'henné. Per dei riflessi biondi si può usare la polvere di curcuma o la centaurea. Per chi non conoscesse quest'ultima si tratta di una pianta che veniva usata anticamente.

Mettere in un litro e 1/2 d'acqua bollente sei cucchiai di fiori di centaurea e lasciare raffreddare il tutto. Filtrare l'infuso e usarlo come ultimo risciacquo. Utilizzare questa proposta tre volte al mese, per dei riflessi biondi e ovviamente naturali. Per avere dei riflessi biondo rame si può preparare l'infuso con quattro cucchiai di curcuma in un litro d'acqua bollente, da usare sempre come ultimo risciacquo. Invece per ravvivare una capigliatura bionda basta mettere in infusione quattro bustine di camomilla in un litro d'acqua bollente per un'ora. Il cacao in polvere e il tè nero sono perfetti per scurire la chioma. Va ricordato che questi ultimi rimedi non garantiscono la stessa copertura dell'henné, della centaurea o del mallo. Questo è il momento giusto per realizzare il nuovo taglio corto di Alba Parietti.

IE provare a utilizzare anche le tinte fatte in casa.