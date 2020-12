Molti Tagli di Capelli sono di tendenza in questo inverno 2021. Si tratta di proposte ideali per rinnovare perfettamente il proprio look. Tali chiome possono essere sfoggiate in ogni occasione, per avere un look molto glamour.

Moda, i tagli di capelli

I tagli di capelli da prendere in considerazione in questa stagione invernale sono prevalentemente quelli lunghi. Quest'ultimi possono essere pieni e molto scalati. Inoltre si possono realizzare delle schiariture più o meno intense, tutto in base alle varie esigenze di ogni donna. Sulla chioma in questione si può abbinare una frangia lunga e - per quanto riguarda lo styling - si può creare una piega mossa.

Per realizzare questa acconciatura basta solamente vaporizzare uno spray sui capelli umidi. Successivamente le varie ciocche possono essere avvolte sul ferro.

I tagli di capelli biondi possono essere ravvivati da delle schiariture icy e anche da punti luce. Inoltre non può mancare il ciuffo anni '80 e '90: per creare quest'ultimo si possono utilizzare dei bigodini.

Fra le opzioni non può mancare neppure il French Bob. La lunghezza di questa capigliatura arriva alle orecchie e sono presenti delle sfilature. La chioma può essere anche valorizzata da una frangia piena e lunga o da un ciuffo laterale. La tonalità perfetta per il French bob è il biondo, inoltre si possono creare delle schiariture. Si può optare anche per un hair cut ondulato o super liscio e in stile anni '20.

Altre chiome da copiare

Le lunghezze medie possono essere lisce o mosse. Queste chiome possono essere abbinate a una frangia sfilata o a tendina. Le nuance da prendere in considerazione sono il biondo o il rosso. Sul caschetto lungo e liscio si può creare una riga centrale, per un look molto ordinato.

Invece sul bowl cut sono presenti delle scalature molto irregolari e frange bold.

In questo caso si può optare per uno styling mosso, liscio o con delle onde morbide.

Il mullet molto spesso è una chioma corta nella parte frontale, laterale e alta e molto più lungo sulla parte posteriore. Invece per completare il tutto è presente una frangia a tendina. Quest'ultima può essere mossa o vivacizzata da pennellate di colore.

Il pixie può essere molto scalato e per quanto riguarda la tonalità si può optare per il biondo.

Nuovi colori

Dopo aver realizzato un nuovo taglio si può scegliere anche una nuova tonalità.

Di tendenza nei prossimi mesi ci sarà il colore biondo. Questa nuance è stata vista anche sulle passerelle di moda, dove valorizzava le chiome corte, medie e lunghe delle modelle. Le ragazze più modaiole possono optare per il biondo grano, invece quelle che non vogliono mai passare inosservate è ideale il biondo ghiaccio. La tonalità bionda può essere abbinata a dei meravigliosi ricci morbidi, invece un pixie cut può essere di colore burro. Su una capigliatura liscia le radici possono essere scure e le lunghezze dorate, per un look molto sbarazzino. Questa nuance ha anche bisogno di molte cure, quindi si devono utilizzare sempre dei prodotti adatti. Non possono mancare uno shampoo viola, maschere e spray che proteggano i capelli da ingiallimento e debolezza.

Insomma questo è il momento giusto per realizzare dei nuovi tagli di capelli e per scegliere la tonalità bionda.