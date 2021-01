Ci sono davvero tanti Tagli di Capelli di tendenza in questo inverno 2021. In particolare si può optare per l'immancabile bob, il quale può essere scelto in molte versioni ed essere sfoggiato in ogni occasione.

Moda, i tagli di capelli

Tra tutti i tagli di capelli, il bob è perfetto per rinnovare nel migliore dei modi il look di una donna. Questa chioma regala uno stile sempre molto moderno e sbarazzino.

Tra i tagli di capelli è molto gettonato il chin bob. La lunghezza di quest'ultimo arriva al mento e per dare un bel movimento al tutto sono presenti delle scalature invisibili. Per quanto riguarda lo styling le punte sono pettinate dritte, per un look giovanile.

Non può mancare nemmeno l'a line bob: un taglio asimmetrico lungo sul davanti e corto sulla parte posteriore. La capigliatura in questione è perfetta per rendere i lineamenti del volto molto più dolci. L'a line bob può essere portato liscio o anche con delle onde leggere.

Sui capelli lisci è perfetto il sliced bob. Sulla chioma in questione è presente una scalatura invisibile che crea un bel volume.

L'hacked bob ricorda gli anni '50 e in questo caso i capelli possono essere lasciati al naturale, per una piega molto veloce. Infine il wob è un taglio mosso e può essere sfoggiato dalle donne di ogni età.

Nuova acconciatura

Dopo avere realizzato un taglio tutto nuovo si può optare per una nuova pettinatura. Per avere un look molto glamour è possibile scegliere lo chignon sfoggiato anche da Alessia Marcuzzi.

Questa acconciatura è perfetta per raccogliere la chioma di lunghezza media della conduttrice. Inoltre sono presenti due ciuffi frontali che incorniciano perfettamente il viso e fanno esaltare la tonalità biondo miele dei capelli. Quest'ultimi sono stati scelti anche dall' influencer Veronica Ferraro. Per completare il look, la bella Alessia ha optato per un maxi cappotto smanicato, una tuta di colore vaniglia, delle sneakers chunky e un secchiello in pelle.

Come creare lo chignon

Per realizzare lo chignon sfoggiato anche da Alessia Marcuzzi si può vaporizzare sulla chioma uno spray al sale. In questo modo si crea un bel movimento sulla capigliatura e successivamente si possono pettinare le lunghezze a testa in giù. Quelle frontali vanno lasciate libere e invece quelle posteriori vanno raccolte in una coda di cavallo.

Quest'ultima va fermata con un elastico e poi va attorcigliata per creare uno chignon. A questo punto le ciocche frontali vanno disciplinate con una goccia di olio di argan. Fissare il tutto con della lacca e l'acconciatura è pronta.

Insomma, il momento giusto per sfoggiare dei nuovi tagli di capelli pare essere proprio questo. Inoltre si può copiare anche lo chignon portato con molta disinvoltura dalla bella Alessia Marcuzzi.