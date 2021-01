Il taglio capelli lunghi sarà di tendenza in questo inverno 2021. In particolare è molto gettonata la chioma sfoggiata da Chiara Maci. Il taglio della food blogger è perfetto per affrontare il nuovo anno con molta spensieratezza.

Moda, il taglio capelli lunghi

Sul taglio capelli lunghi di Chiara sono presenti delle scalature: quest'ultime sono perfette per regalare molto più volume alla capigliatura. Quindi la parte frontale risulta essere più corta e quella posteriore più lunga. Per completare il tutto è stata creata una riga laterale. L'asciugatura su questo taglio capelli lunghi è super liscia, per un look molto glamour.

La tonalità della chioma di Chiara Maci è un bel castano dorato. Il taglio capelli lunghi è ideale sui volti tondi; invece su quelli lunghi i capelli vanno asciugati girandoli verso l'esterno. Questo è il primo hairstyle da copiare nei prossimi giorni, per avere un look molto originale.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un taglio tutto nuovo si può scegliere anche una nuova tonalità. Va ricordato che tutte le sfumature di tendenza possono essere personalizzate in base alla carnagione e alle esigenze di ogni donna. Inoltre la nuance può essere un punto di partenza per poi abbinare vari accessori. Il colore biondo può essere scelto nelle varianti fredde e può essere abbinato ai tagli corti o lunghi. Il protagonista assoluto è senza nessun dubbio il biondo icy che riesce a illuminare perfettamente il viso.

La tonalità in questione è perfetta per regalare un effetto pieno sulle radici. Invece il butter blonde è un colore molto luminoso e per realizzarlo si mixano sfumature calde e fredde. Non può mancare nemmeno il castano. In questo caso si può optare per il moka ma con dei riflessi molto più chiari e tono su tono. Quindi via libera alle sfumature cioccolato e caramello.

Altre tonalità da copiare

Invece il bronde è un castano con delle schiariture biondo miele e può essere abbinato a uno styling mosso. Per quanto riguarda il castano scuro si può optare per il caffé. Questa nuance è ideale sui bob, i tagli corti o lunghi; la tonalità è perfetta sulle carnagioni mediterranee. Per un uno stile molto particolare si possono colorare alcune ciocche di viola o blu.

Il rosa può essere abbinato al biondo e in questo modo vivacizza le punte. Il rosso Tiziano illumina la chioma e regala molta grinta all'hairstyle. Si può utilizzare anche la tecnica de framing: si tratta di colorare solamente alcune sezioni di capelli. Questo è il momento ideale per sfoggiare un nuovo taglio capelli lunghi. Inoltre si può scegliere con molta attenzione anche una nuova tonalità. I look possono essere realizzati dalle donne di tutte le età.