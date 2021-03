Le nail art della primavera 2021 possono essere sfoggiate in tantissimi colori. Anche se i saloni e le estetiste sono chiuse in questo periodo a causa della pandemia, si possono creare anche a casa delle unghie molto originali. In questo modo le giornate passeranno molto più velocemente.

Nail art e tonalità da prendere in considerazione

Le nail art possono essere di colore nude: in questo caso non possono mancare il beige rosato, il rosa chiaro o il bianco lattiginoso. Queste nuance possono essere iridescenti o brillanti. Il rosso è ormai un classico e non può mai mancare.

Si possono realizzare delle nail art molto originali, come l'effetto sfumato. Un'altra protagonista della stagione primaverile è senza nessun dubbio la french manicure colorata: si tratta di una versione molto più particolare e minimal. La proposta in questione è creata con smalti rosati e nudi. Si può optare anche per delle colorazioni arcobaleno e si può realizzare anche qualche disegno, come ha fatto anche Chiara Ferragni sulle sue unghie. In questa lunga carrellata non può mancare la nail art gradiente: si tratta di applicare uno smalto con tonalità diverse su ogni unghia. Un'idea originale può essere quella di creare anche dei disegni geometrici o dei motivi optical. I fiori sono davvero irresistibili e possono essere abbinati a delle farfalle o cuori.

Consigli

Delle unghie perfette sono indispensabili per regalare un look molto curato e originale. Si deve sempre scegliere la forma e la tonalità più adatta alla personalità di ogni donna. Per prima cosa si devono accorciare le unghie e si può utilizzare una lima sottile in cartone; invece quelle in ferro sono da evitare. Il tronchesino è ideale sulle unghie dure o su quelle dei piedi.

Le cuticole non vanno mai tagliate, perché sono una protezione per l'unghia. Invece possono essere spinte indietro utilizzando delle penne adatte che contengono oli essenziali e vitamine A ed E. Quest'ultime evitano la desquamazione e la secchezza.

Prima di applicare lo smalto è sempre meglio scegliere una base trasparente e poi concludere con un top coat.

Invece quando si deve rimuovere lo smalto è meglio evitare i solventi che contengono l'acetone, perché risultano essere troppo aggressivi.

Altre tendenze da scoprire

Sono di Moda anche le unghie ovali o a mandorla, in stile anni '50. Per quanto riguarda le tonalità, sulle passerelle si sono visti il fucsia, il rosso geranio, il giallo, il tiffany, il verde, il salmone, il blu mare e il corallo. Va evitato lo smalto coordinato per mani e piedi e anche l'unghia di una nuance diversa dalle altre: quest'ultimo look è sfoggiato sempre dalla presentatrice Barbara D'Urso. Anche nei mesi più caldi dell'anno non può mancare il colore nero. Questo è il momento giusto per realizzare tante nuove nail art, per avere sempre un look molto originale e invidiato da tutte le amiche.