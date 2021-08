Recentemente Elenoire Casalegno ha rinnovato il suo look e ha optato per un nuovo hairstyle. In particolare la conduttrice ha realizzato un nuovo taglio di capelli lunghi. Inoltre per completare il tutto ha anche creato una frangetta molto leggera. La chioma sfoggiata da Elenoire Casalegno risulta essere molto glamour e perfetta per l'autunno 2021.

Moda, taglio di capelli lunghi

Sul taglio di capelli lunghi di Elenoire sono presenti molte scalature, perfette per regalare un bel movimento al tutto. Inoltre per completare la chioma, la conduttrice ha anche creato una frangia a tendina: questa risulta essere molto leggera, sfilata e a tendina.

Per quanto riguarda la tonalità, Casalegno sfoggia sempre la sua sfumatura bionda che nel corso degli anni l'ha contraddistinta. Si tratta di un colore molto pieno dove sono presenti delle sfumature diverse tra loro, per un risultato finale molto originale. Invece per lo styling ha creato una piega leggermente mossa e molto naturale. Elenoire cambia molto spesso il suo hairstyle, ma questo le dona veramente molto.

Consigli da seguire

Questo taglio di capelli lunghi è anche molto facile da portare e velocissimo da mettere in piega. Però per un risultato finale perfetto si devono utilizzare sempre dei prodotti adatti, per creare sulla chioma un bel movimento e volume. Quindi non può mancare uno spray ai sali marini: quest'ultimo va applicato sulla capigliatura bagnata.

Poi i capelli possono essere asciugati a testa in giù e utilizzando il diffusore. Successivamente si possono scegliere anche alcune ciocche di capelli da stropicciare ulteriormente e poi si può fissare il tutto con della lacca molto leggera.

Nuove tonalità sui capelli

Dopo avere realizzato un nuovo hairstyle si può optare anche per una tonalità tutta nuova.

Nella stagione autunnale è di tendenza il coral blonde che regala uno stile molto romantico. Il biondo corallo ricorda molto i colori del tramonto: più precisamente la sfumatura risulta essere un rosa molto caldo, quasi arancio. Su una base castano cenere o bionda si crea un meraviglioso finish glossy; invece su una chioma scura si deve fare prima una scrupolosa decolorazione.

Quindi in entrambi i casi è sempre meglio affidarsi a delle mani esperte, per non rovinare i capelli. Il coral blonde può essere abbinato ai tagli di capelli corti, medi o lunghi, per accontentare sempre tutte le donne. Va ricordato che per avere sempre una nuance come appena fatta è sempre meglio utilizzare regolarmente una maschera colorata e nutriente.

Ormai questo è il momento giusto per realizzare il nuovo taglio di capelli lunghi di Elenoire Casalegno e anche la tonalità coral blonde.