I tagli di capelli corti sono di tendenza in ogni periodo dell'anno e ovviamente non potranno mancare nemmeno nel prossimo autunno 2021. In particolare è possibile realizzare il caschetto sfoggiato ultimamente anche da Laura chiatti, per avere sempre un look molto glamour.

I tagli di capelli corti

Tra i tagli di capelli corti, quello recentemente portato da Laura Chiatti potrebbe essere il vero protagonista della prossima stagione autunnale. La lunghezza di questo caschetto arriva sopra le spalle e inoltre sono presenti delle scalature molto leggere.

Quest'ultime sono perfette per regalare un bel movimento alla chioma.

Per quanto riguarda lo styling, Laura Chiatti ha creato una piega mossa e questa le regala uno stile molto fresco. Questo hairstyle può essere portato anche mosso e si può optare per la riga laterale o centrale.

Tonalità caschetto e consigli

Il caschetto di Laura Chiatti è di colore castano e sono presenti delle schiariture. Quest'ultime sono create a mano libera e rendono la capigliatura molto più luminosa. Per copiare la tonalità della chioma dell'attrice si deve prima effettuare la decolorazione. Successivamente è necessario neutralizzare il capello e poi applicare la tonalità, per valorizzare perfettamente la base castana.

Il risultato finale è davvero molto naturale e tutto questo grazie alle sfumature molto graduali. Per realizzare la nuance in questione è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia, in questo modo si possono evitare delle brutte sorprese finali e il lavoro risulta essere sempre perfetto.

Il pixie cut di Nicole Kidman

Recentemente intanto Nicole Kidman ha tagliato i suoi lunghi capelli e ha realizzato un bel pixie cut. Quest'ultimo risulta essere molto corto e sono presenti delle sfilature. L'attrice ha anche abbinato un ciuffo laterale, perfetto per avere uno stile molto sbarazzino. La tonalità del taglio corto di Nicole Kidman è un biondo ramato davvero molto particolare: il pixie cut le regala un look molto più giovanile.

L'attrice ha sempre portato i capelli lunghi, ma questo hairstyle le dona veramente molto.

Quindi questa chioma può essere presa in considerazione per dimostrare molti meno anni. Inoltre si può abbinare anche una frangetta sfilata, per avere una capigliatura leggermente diversa dal solito.

Insomma, tra il caschetto di Laura Chiatti e il pixie di Nicole Kidman c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Sta arrivando il momento più adatto per iniziare a scegliere con molta attenzione dei nuovi tagli di capelli corti da realizzare nell'autunno 2021. Con un nuovo look si potrà affrontare la nuova stagione con molta più allegria.