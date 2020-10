Il taglio di capelli corti di maggiore tendenza in questo autunno 2020 è quello portato anche dall'attrice Serena Autieri, la quale ultimamente ha rinnovato il suo look e sfoggia un lob mosso. Questo hairstyle è perfetto per affrontare le prossime giornate autunnali.

Look, il taglio di capelli corti

Il taglio di capelli corti di Serena Autieri è perfetto per avere un look molto chic. Sul lob sono state create delle onde molto leggere. Inoltre per completare questo taglio capelli corti è presente una riga laterale. Per quanto riguarda la tonalità l'attrice ha optato per il biondo platino: quest'ultimo è perfetto per mettere in evidenza gli occhi azzurri dell'attrice napoletana.

La riga laterale può essere abbinata a un volto regolare; invece su un viso tondo è meglio optare per una riga centrale. Questo hairstyle è anche a bassa manutenzione e quindi può essere scelto da tutte quelle donne che hanno sempre pochissimo tempo da dedicare a sé stesse.

Nuovi colori

Dopo avere scelto con molta attenzione un nuovo taglio si può optare anche per una nuova tonalità. Alice Pagani ultimamente ha creato delle ciocche colorate ai lati del volto. In particolare l'attrice ha scelto un bel blu elettrico: quest'ultimo è perfetto per esaltare nel migliore dei modi i suoi occhi verdi. Questo nuovo look è stato mostrato in un post pubblicato su Instagram, che ha ottenuto molti like. Le ciocche blu possono essere abbinate a una capigliatura castana.

La proposta in questione può essere scelta anche per Halloween.

Per mantenere la nuance come appena fatta è sempre meglio utilizzare dei prodotti adatti. Quindi via libera con lo shampoo e il balsamo per i capelli colorati.

Consigli per realizzare le ciocche blu

Creare delle ciocche colorate è davvero molto facile ed esistono varie possibilità da prendere in considerazione.

Si può optare per il mascara, che va applicato molto velocemente sulle varie ciocche da colorare. Si può optare per le nuance rosa, blu, viola, verde o rosso. Il mascara è possibile comperarlo online o nei negozi specializzati.

Poi ci sono le extension colorate: per l'applicazione è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia.

Inoltre esiste la tinta per capelli, molto più duratura e i ciuffi colorati resisteranno sulla chioma fino a Natale. Inoltre per completare il tutto non possono mancare dei glitter su labbra e zigomi. In questo modo si può anche fare una videochat coi propri amici nella notte di Halloween con un look brillante e irresistibile.

Il momento per scegliere un nuovo taglio capelli corti pare quindi essere arrivato e, in questo periodo, si possono realizzare anche delle ciocche blu sulla chioma, per darsi un look molto sbarazzino.