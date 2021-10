Tra i tagli capelli di tendenza nell'inverno 2021 si può scegliere il caschetto portato da Charlotte Casiraghi. Questo taglio sarà il vero protagonista della stagione. La chioma in questione è perfetta per avere sempre uno stile glamour e sbarazzino al tempo stesso.

Look, tagli di capelli

La lunghezza del caschetto di Charlotte Casiraghi sfiora le spalle. La figlia di Carolina di Monaco ha abbinato alla suo taglio di capelli una riga laterale. Per quanto riguarda lo styling, Charlotte ha creato una piega leggermente mossa che risulta essere molto morbida e naturale.

Tra tutti i tagli di capelli sfoggiati nel tempo da Charlotte, questo è perfetto per mettere in evidenza il volto. Il bob in questione è molto versatile e soprattutto pratico da gestire. L'hairstyle può essere portato con una piega ondulata o super liscia, per avere sempre un look irresistibile.

Curiosità e consigli

Il caschetto è molto amato dalle celebrità e quindi può essere scelto assolutamente, per non passare mai inosservate. Ad esempio Cristiana Capotondi ha scelto un bob di lunghezza media nel quale ha abbinato anche un ciuffo laterale. Invece la cantante Elodie, sul suo caschetto ha creato una riga centrale, per un risultato finale molto fresco. L'ultima in ordine di tempo è proprio Charlotte Casiraghi a scegliere questo tipo di taglio e ha avuto proprio una ottima idea.

Per avere dei capelli perfettamente sani si devono utilizzare regolarmente dei prodotti adatti: quindi non possono mancare uno shampoo e un balsamo nutrienti. Una volta al mese è sempre meglio prendere appuntamento in salone, per accorciare il taglio ed eliminare le doppie punte.

Nuove tonalità

Arisa ha cambiato la tonalità della sua chioma rasata e ha scelto i meravigliosi colori dell'arcobaleno.

Questo nuovo hairstyle le regala un look molto grintoso. Per prima cosa va ricordato che un taglio rasato è perfetto su dei lineamenti del viso regolari; invece va evitato su dei tratti spigolosi e duri. Inoltre il buzzcut di Arisa può essere sfoggiato da una donna con un carattere molto forte e che non ha mai paura di essere al centro dell'attenzione.

Per realizzare la tonalità rainbow è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia, per evitare brutte sorprese finali. Arisa rinnova molto spesso il suo look e sceglie sempre capigliature molto appariscenti. La cantante ha optato per chiome lunghe o corte con le quali ha realizzato molte acconciature. Arisa ha sfoggiato anche delle nuance molto scure o ha realizzato un biondo platino molto luminoso. Questo è il momento più indicato per scegliere dei nuovi tagli di capelli da portare in questo inverno 2021.