I tagli di capelli lunghi sono sempre richiesti da molte donne e in particolare lo è anche la chioma sfoggiata ultimamente da Federica Panicucci. L'hairstyle in questione risulta essere la vera tendenza di questo ormai imminente autunno 2021.

Look tagli di capelli lunghi

Tra i tagli di capelli lunghi, quello attualmente sfoggiato da Federica Panicucci è sempre molto glamour. La lunghezza della capigliatura arriva ben oltre le spalle e inoltre la presentatrice ha optato per uno styling mosso.

Panicucci ha rinfrescato anche la tonalità di capelli e ha scelto un biondo molto caldo: quest'ultimo è ideale per illuminare la chioma e anche il volto della conduttrice.

Con un look tutto nuovo la bella Federica è pronta per incominciare il suo nuovo programma "Mattino 5".

Consigli

Si possono seguire alcuni semplici consigli per copiare lo styling di Federica Panicucci. Per creare delle onde molto naturali e soprattutto morbide si può utilizzare uno spray a base di sale marino. Questo va vaporizzato sui capelli umidi e poi con le dita si possono modellare le varie ciocche.

Inoltre per avere sempre una tonalità brillante come quella della presentatrice si deve utilizzare uno shampoo e un balsamo molto delicati. Poi una volta alla settimana è meglio prendere appuntamento in salone per un trattamento anti-giallo.

Altri tagli lunghi autunno 2021

Anche Dakota Johnson sfoggia da molto tempo una chioma lunga e su quest'ultima ha abbinato una frangia a tendina.

L'attrice ha partecipato all'ultimo Festival del Cinema a Venezia e anche grazie ai suoi capelli ha incantato tutti i partecipanti. Sulla sua capigliatura lunga sono presenti delle scalature e per quanto riguarda lo styling, ha creato delle onde molto leggere. La frangia a tendina di Dakota sfiora le sopracciglia e risulta essere spettinata, un mix perfetto con il resto della chioma.

L'attrice sfoggia una tonalità castana e inoltre, con delle schiariture ramate in vari punti della capigliatura. Con questo taglio è possibile avere uno stile molto chic con pochissimo sforzo.

Va anche ricordato che una chioma di questa lunghezza ha anche bisogno di molte cure, per essere perfettamente sana. Quindi regolarmente si devono utilizzare dei prodotti per nutrire in profondità i capelli e prevenire anche le inguardabili doppie punte.

Insomma è arrivato il momento giusto per scegliere dei nuovi tagli di capelli lunghi, per accogliere nel migliore dei modi l'autunno 2021.